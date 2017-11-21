Трампа призывают продать Украине смертельное оружие на сумму 50 млн долларов

"Сотрудники спецслужб призывают президента Дональда Трампа одобрить продажу оружия на сумму 50 млн долларов Украине, которая уже несколько лет сопротивляется тому, что воспринимает как военную агрессию со стороны России и пророссийских сепаратистов", - сообщает Трейси Уилкинсон в Los Angeles Times.

Неясно, одобрит ли этот план Трамп, не желающий бросать вызов Владимиру Путину, говорится в статье.

В понедельник конгрессмены и чиновники Государственного департамента на условиях анонимности сообщили, что предложение о продаже оружия получило поддержку в Совете национальной безопасности США, передает журналистка.

Сенатор Джон Маккейн (республиканец, Аризона) сказал в заявлении: "Соединенным Штатам давно пора предоставить Украине помощь в виде оборонительного смертельного оружия, нужного ей для сдерживания дальнейшей российской агрессии и защиты от нее. Пока сохраняется статус-кво, у России нет причин менять свое поведение, и нам следует ожидать только еще больше насилия и еще больше смертей".

Сенатор Джеймс Инхоф (республиканец от Оклахомы) на прошлой неделе написал Трампу письмо со словами: "Вооруженный захват земли, который Россия начала на Украине, не имеет прецедентов в современной европейской истории. В ответ мы должны предоставить украинцам смертельные вооружения в рамках оказания им помощи в самозащите и сдерживании дальнейшей агрессии".