Абсурдность разлада между Европой и Россией

Евросоюз нуждается в России, как и Россия нуждается в ЕС, пишет международный обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

В среду 15 ноября 2017 года Госдума единогласно приняла закон, позволяющий называть "иностранными агентами" зарубежные СМИ, присутствующие на территории Российской Федерации, говорится в статье.

Такая мера, сама по себе не очень важная, все же усиливает движение геополитического фона, сложившегося в 2008 году, в сторону постепенного разрушения отношений между Евросоюзом и Россией. Владимир Путин, находящийся у власти с 2000 года, не всегда стремился отдалиться от Евросоюза, с которым он ощущает свою культурную и политическую общность, отмечает обозреватель.

Ожесточение Путина было вызвано двумя явлениями: все большим расширением НАТО на восток (вступлением в альянс стран Балтии в 2004 году) и демократическими "цветными" революциями в бывших советских республиках, находящихся по соседству с Россией (Украина, Грузия, Киргизии). Будучи классическим геополитиком, верящим в то, что география определяет величие державы в большей степени, нежели ее экономика, Путин стал ощущать, будто США стремятся взять Россию в окружение. Имелся ли когда-нибудь подобный план в Белом доме? Это вызывает сомнения, настолько недоставало американцам стратегического станового хребта в течение двух последних десятилетий. Однако в дипломатии ощущаемое является важнее реального. Если Кремль впал в паранойю, то европейцам подобало бы его успокоить. Чего они не сделали, указывает Жирар.

По последнему украинскому кризису Франция, Германия и Польша упустили исторический шанс, не уделив внимания применению на практике мирового соглашения власти и оппозиции на Украине от 21 февраля, подписанного между пророссийскими и прозападными участниками, после того как они прекрасно провели переговоры и стали его гарантами. Результатом этой непостижимой европейской небрежности стала аннексия Крыма, отделение Донбасса, санкции против России, контрсанкции, принятые Москвой, комментирует автор статьи.

Легитимно ли российское военное реагирование, зачастую "гибридное"? Нет. Оно противоречит гарантии территориальной неприкосновенности, данной Украине президентом России в декабре 1994 года в обмен на ее превращение в безъядерную зону. Путин, который у себя дома считается центристом, к счастью, проявил благоразумие, остановив казаков, прежде чем они попытались обеспечить территориальную непрерывность между Россией и Крымским полуостровом, подчеркивает обозреватель.

Проблема в том, что эти дрязги в Черном море и по ту сторону от Днепра скрыли от Европы и от России большие современные цели и задачи. Их разлад абсурден с точки зрения нависших угроз - над их цивилизацией, в виде радикализации ислама, и над их экономиками, в виде китайской стратегии "Новых шелковых путей". Евросоюз нуждается в России, чтобы лучше противостоять стремлению Китая к торговой гегемонии. Россия нуждается в Европе, чтобы построить у себя то, чего ей так ужасно недостает: правовое государство, подытоживает Жирар.