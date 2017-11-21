Солдаты НАТО могут стать невидимками благодаря новому турецкому материалу

"Солдаты НАТО вскоре станут невидимыми для радара и тепловизионных камер благодаря инновационному материалу, разработанному в Турции, как заявили официальные лица в воскресенье", - сообщает Newsweek.

"Материал, который, по сообщениям, прошел испытания в вооруженных силах Турции, распределяет тепло человеческого тела так, чтобы обмануть тепловизионные камеры. Он также облегчает для солдат возможность спрятаться от приборов ночного видения и других детекторов", - пишет издание.

"Невидимость" - это цель, к которой давно стремились ВС США. На данный момент армия также поддерживает разработку камуфляжного материала "квантовая невидимка", который делает того, кто его носит, совершенно невидимым для невооруженного глаза путем изменения траектории лучей света вокруг них", - отмечает автор статьи Кристина Маза.

Новый турецкий материал не сделает солдат невидимыми для невооруженного глаза. Тем не менее, по словам экспертов, это важное изобретение, которое может повысить военную подготовку, говорится в статье.

"Если эта технология себя оправдает, то она будет очень важной", - заявил Джеймс Билбро, консультант, исследующий военные технологии.

Издание отмечает, что это открытие было сделано на фоне повысившейся с недавних пор напряженности в отношениях Анкары с НАТО.

Тем не менее, по мнению некоторых экспертов, это заявление соответствует цели Турции увеличить ее военный экспорт, одновременно поддерживая тесные отношения с НАТО.