Россия признает, что стала источником радиоактивной утечки рутения-106 (и это не успокаивает)

Уровни загрязнения, превышающие норму почти в тысячу раз, фиксировались на юге Урала с конца сентября по начало октября, пишет журналист французской газеты Le Nouvel Observateur Тимоте Вилар.

Нельзя сказать, что это внушает доверие... В понедельник Россия признала, что являлась источником радиоактивной утечки рутения-106, которая загрязнила (конечно, в слабой концентрации) всю Европу в конце сентября - начале октября. Проблема в том, что подтверждение этого факта исходит не от "Росатома" - госкорпорации, руководящей национальным атомным сектором... а от агентства по гидрометеорологии "Росгидромет", отмечает автор.

В сводке "Росгидромета" признается, что "экстремально высокая" концентрация рутения-106 была обнаружена в конце сентября в разных регионах России, и это подтверждает доклады многих европейских органов мониторинга радиоактивности: "Радиоизотоп Ru-10 был обнаружен из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный на юге Урала с 25 сентября по 1 октября".

Цифры безумные, пишет Вилар. Самый высокий уровень загрязнения был зарегистрирован по посту Аргаяш, в деревне, расположенной неподалеку от региональной столицы Челябинска (1,2 млн жителей): была обнаружена "экстремально высокая концентрация" рутения-106, которая "в 986 раз превысила" фон предыдущего месяца.

Форма данного объявления не внушает доверия как минимум по трем причинам, считает журналист.

Поручая подобное объявление метеослужбам, российская ядерная промышленность упорно продолжает отрицать собственную причастность. "Предприятия "Росатома" не имеют никакого отношения к утечке рутения-106", - заверила госпорпорация по атомной энергии в начале ноября, несмотря на доклады европейских служб мониторинга, сообщает автор. "Либо установка, ответственная за выбросы, не выявлена, либо имеет место сокрытие со стороны властей. В обоих случаях это серьезно", - подчеркнул тогда Брюно Шарейрон, эксперт по ядерной физике, директор лаборатории Комиссии независимых исследований и информации о радиоактивности (CRIIRAD) на телеканале BFMTV.

Другой важный фактор - "Росгидромет" не в состоянии дать точных указаний ни на источник, ни на причину загрязнения. Так, Аргаяш расположен в 30 км от большого атомного комплекса "Маяк", где уже произошла техногенная авария в 1957 году, оставившая радиоактивный след на окружающей территории, отмечает журналист.

И, наконец, это объявление вдруг было сделано... через 56 дней после первого обнаружения радиоактивной утечки, продолжает Вилар.

Французский Институт радиологической защиты и ядерной безопасности (IRSN) информировал: "Уровни концентрации рутения-106 в воздухе, выявленные в Европе и тем более во Франции, не вызывают последствий ни для здоровья людей, ни для окружающей среды".

Французское правительство, со своей стороны, уточнило, что из предосторожности осуществило "выборочный контроль грибов, импортированных из ряда стран, который на сегодняшний день не выявил никакого заражения", передает издание.