И партнер, и враг

"После скандала во время военных учений Анкара чувствует угрозу со стороны НАТО. Некоторые даже требовали покинуть альянс", - пишет Луиза Зеелинг, корреспондент Süddeutsche Zeitung.

"Напряженные отношения Турции с НАТО - точнее, с некоторыми участниками альянса - отмечаются уже давно. Однако ярость, с которой турецкие СМИ набросились на недавний конфликт внутри альянса, заслуживает внимания", - сообщает журналистка, упоминая недавний заголовок турецкой околоправительственной газеты Yeni Şafak, который гласил: "Для нас НАТО - это враг". "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никак не способствовал деэскалации конфликта", - отмечает издание. По мнению Эрдогана, конфликт направлен "против Турции, против нации".

Автор напоминает, что во время учений НАТО в Норвегии для обозначения условного противника был использован портрет Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя турецкого государства, а также был создан аккаунт под именем Эрдогана в чате, где он выступал коллаборационистом вражеской страны. В знак протеста Анкара отозвала с учений 40 своих военнослужащих.

По заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, ответственность за инцидент несет не сотрудник НАТО, а гражданский служащий, против которого сейчас ведется следствие. Столтенберг извинился перед Турцией, однако "это не помогло": возмущение в Турции велико. Как утверждает Yeni Şafak, альянс планирует нападение на Турцию.

"Отношения Турции с западными союзниками, в частности с Германией и США, находятся в кризисе уже несколько месяцев", - отмечает автор. Среди спорных вопросов - отношение к Рабочей партии Курдистана, нежелание Вашингтона выдать Турции проповедника Гюлена Фетхуллаха, политика в Сирии, антиамериканские настроения, распространенные в турецком обществе, и поддерживаемое правительством опасение, что иностранные силы хотят ослабить Турцию.

Идея, что Турция теперь покинет НАТО, как этого многие требуют, достаточно абсурдна, считает Зеелинг. "Однако упомянутый инцидент наглядно показывает растущее отчуждение партнеров внутри НАТО в то время, как Анкара все больше поворачивается в сторону таких держав, как Россия и Китай", - пишет журналистка, добавляя, что в среду состоится шестая в этом году встреча Эрдогана и Путина.