Мой президент против твоего

И у демократов, и у республиканцев в США есть свои "озабоченные", которых обвиняют в сексуальных домогательствах. Именно поэтому, пишет корреспондент Sueddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель, Билл Клинтон остается героем демократического лагеря, а Дональда Трампа защищают представители республиканского.

"В том, что касается сексуальных домогательств, партийность не имеет значения, - отмечает Ветцель. - Представители масс-медиа, политики и даже президенты - на каждого озабоченного республиканца найдется распускающий руки демократ".

"Единственное, что в наши дни объединяет эти два политических лагеря Америки, - это тема домогательств на сексуальной почве", - иронизирует журналист.

То, что один лагерь негодует по поводу отвратительного поведения кого-то из стана оппонентов, вовсе не означает, что уличенные в подобных действиях из собственных рядов понесут законное наказание, продолжает Ветцель. "Так, ультраправый новостной ресурс Breitbart любит подробно повествовать "о культуре изнасилований" в левом Голливуде, а на тот факт, что в эфире консервативного телеканала Fox News женщина воспринимается чуть ли не как добыча охотника-мужчины, предпочитает закрывать глаза. Причем намеренно", - говорится в статье.

"Возможно, многие республиканцы искренне негодуют по поводу своего кандидата в Сенат Роя Мура, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Но до тех пор, пока в Сенате находится демократ Эл Франкен, также обвиняемый в домогательствах, Муру, по всей видимости, ничего не угрожает. Перевес в Сенате слишком небольшой, чтобы республиканцы могли позволить себе ставить во главу угла мораль и нравственность и жертвовать кандидатом", - говорится в статье.

"Да что далеко ходить, - продолжает автор: - нынешнего президента США - республиканца Трампа - многие женщины убедительно обвиняют в сексуальных домогательствах. Однако всем известно об экс-президенте США - демократе Билле Клинтоне - против которого на протяжении десятилетий женщины выдвигают не менее убедительные и даже более серьезные обвинения сексуального характера".

Как замечает Ветцель, "обвинения против Билла Клинтона были своего рода охранной грамотой для Трампа в ходе его предвыборной кампании".

"Озабоченный Билл Клинтон, - пишет журналист, - остается леволиберальной иконой. А озабоченный Дональд Трамп - героем правого лагеря, объединяющего консервативно настроенных американцев с их христианскими ценностями (в том числе удивительно много американок), которые в другом подобном случае негодовали бы по поводу моральной деградации".

"Женщинам в Америке вряд ли стоит ждать, что от сексуально озабоченных мужчин их защитят политики. Достаточно вспомнить о том, кто сегодня обосновался в Белом доме", - резюмирует автор.