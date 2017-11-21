Лишь бы не обжечься

"Кто в мире ответственен за то, что правительство объявляет врагом часть своего собственного населения, гонит его с неприкрытым насилием в соседнюю страну и тем самым фактически лишает гражданства почти полмиллиона человек? Кто возьмет на себя ответственность?" - задается вопросами Ютта Литч в своей статье на страницах немецкой Tageszeitung.

По данным ООН, 620 тыс. человек, принадлежащих к народу рохинджа, в течение последних месяцев бежали из западной части Мьянмы в Бангладеш. "То, что ситуация катастрофическая, очевидно", - сообщает издание.

Для того чтобы избежать большей гуманитарной катастрофы, племенам беженцев в кратчайшие сроки нужны деньги, сообщает издание.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль готов предоставить рохинджа дополнительные 20 млн долларов, "но этой суммы далеко не достаточно".

Конфликт в Мьянме остается для многих политиков темой, о которую они не хотят "обжигаться", считает Ютта Литч. "Эта тема в их глазах настолько щекотливая, что они реагируют на нее в оцепенении", - отмечает журналист.

"Если соседние государства не возьмут на себя ответственность, то на чью помощь надеяться народу рохинджа? Разве не для таких случаев была создана ООН?" - задается вопросами журналист. "Международное сообщество должно взять на себя ответственность за то, чтобы для рохинджа было сделано что-то кроме гуманитарной помощи", - пишет автор в заключение.