Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
21 ноября 2017 г.
21 ноября 2017 г.

Ютта Литч | Tageszeitung

Лишь бы не обжечься

"Кто в мире ответственен за то, что правительство объявляет врагом часть своего собственного населения, гонит его с неприкрытым насилием в соседнюю страну и тем самым фактически лишает гражданства почти полмиллиона человек? Кто возьмет на себя ответственность?" - задается вопросами Ютта Литч в своей статье на страницах немецкой Tageszeitung.

По данным ООН, 620 тыс. человек, принадлежащих к народу рохинджа, в течение последних месяцев бежали из западной части Мьянмы в Бангладеш. "То, что ситуация катастрофическая, очевидно", - сообщает издание.

Для того чтобы избежать большей гуманитарной катастрофы, племенам беженцев в кратчайшие сроки нужны деньги, сообщает издание.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль готов предоставить рохинджа дополнительные 20 млн долларов, "но этой суммы далеко не достаточно".

Конфликт в Мьянме остается для многих политиков темой, о которую они не хотят "обжигаться", считает Ютта Литч. "Эта тема в их глазах настолько щекотливая, что они реагируют на нее в оцепенении", - отмечает журналист.

"Если соседние государства не возьмут на себя ответственность, то на чью помощь надеяться народу рохинджа? Разве не для таких случаев была создана ООН?" - задается вопросами журналист. "Международное сообщество должно взять на себя ответственность за то, чтобы для рохинджа было сделано что-то кроме гуманитарной помощи", - пишет автор в заключение.

Источник: Tageszeitung


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               