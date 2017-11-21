Диабет подвергает мужчин "децимации": сейчас от него страдает каждый десятый

The Telegraph сообщает, что диабет подвергает мужчин "децимации": сейчас у каждого десятого появляется это заболевание, как предупреждает новое исследование.

По словам медицинских экспертов, сейчас мужчины на 26% более подвержены диабету, чем женщины, и с большей вероятностью страдают от гораздо худших последствий, не улучшая свою диету и не проходя регулярные обследования.

В докладе Форума мужского здоровья (Men's Health Forum) утверждается, что Британии угрожает "чрезвычайная ситуация в сфере государственного здравоохранения" в результате роста численности страдающих от ожирения, которая сейчас достигла максимальных показателей в Западной Европе, передает газета.

Мужчины с гораздо большей вероятностью страдают от осложнений диабета, причем уровень смертности среди них гораздо выше, чем среди женщин с тем же заболеванием, как показывают результаты исследования. Но они с меньшей вероятностью осознают свои проблемы с весом или с диетой, сообщает издание.

"Мужчины составляют более двух третей пациентов, получающих лечение от язвы стопы, и вероятность перенести большую ампутацию для них в два раза выше, чем для женщин", - говорится в статье.

Благотворительная организация призвала к "срочным мерам", привлекающим больше мужчин к обследованиям, призвав предлагать их на футбольных матчах и в других местах, которые мужчины могут посещать чаще своих вторых половинок, пишет газета.

"Ранее в этом месяце международное исследование обнаружило, что в результате зашкаливающей численности страдающих от ожирения Британия оказалась на шестом месте в ряду самых толстых стран в мире, причем эта цифра растет гораздо быстрее, чем в США", - отмечает автор статьи.

По словам экспертов, Британия "скатывается" к кризису в сфере здравоохранения из-за подражания США в их "большеразмерной культуре", позаимствованной в результате просмотра американского телевидения и фильмов.