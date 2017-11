21 ноября 2017 г. Майкл Эванс | The Times ВВС США следующего поколения с применением стелс-технологии, как в "Звездном пути", - это бомбардировщики в форме летучей мыши "Пентагон планирует создание нового поколения самолетов с применением стелс-технологий (технология снижения заметности. - Прим. ред.), вдохновленного фильмами из "Звездного пути" - самолет будет невидим для радара", - передает Майкл Эванс в британском издании The Times. По информации газеты, Минобороны США привлекло самых талантливых авиационных инженеров для разработки и конструирования новых бомбардировщиков и самолетов-заправщиков, которые гарантируют способность страны вести войны с воздуха с минимальным риском для пилотов. Русские являются лидерами в области радаров ПВО, их войска могут обнаруживать цели на расстоянии до 340 миль, говорится в статье. Ожидается, что американские инженеры максимально приблизятся к системе маскировки Клингонов (вымышленная инопланетная цивилизация. - Прим. ред.) в фильмах из "Звездного пути", пишет журналист. "Они разрабатывают самый продвинутый материал, поглощающий сигналы радара, для фюзеляжа и новую охлаждающую систему для сокращения теплового следа", - информирует газета. Бомбардировщик B-21 в форме летучей мыши, каждый из которых будет стоить, по предварительным оценкам, 550 млн долларов, разрабатывается на Plant 42 ("Завод 42"), огромной, усиленно охраняемой структуре в Калифорнийской пустыне к северо-востоку от Лос-Анджелеса, передает Эванс. К 2019 году на Plant 42, управляемом компанией Northrop Grumman, выигравшей контракт на бомбардировщики на сумму в 80 млрд долларов, будут работать более 5 тыс. сотрудников, чтобы гарантировать, что новый бомбардировщик будет готов к поставке к середине 2030-х годов, сообщает автор. Пентагон хочет получить 100 самолетов B-21. Источник: The Times