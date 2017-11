21 ноября 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post Почему Северная Корея вновь названа государством, поддерживающим терроризм "В понедельник американское правительство вновь назвало Северную Корею государством, поддерживающим терроризм, - пишет обозреватель американской газеты The Washington Post Адам Тейлор. Этот шаг, объявленный президентом Трампом во время краткого момента для фотографов на заседании президентского кабинета, был предназначен для оказания давления на программу атомного оружия Пхеньяна, отмечает автор. Северная Корея не впервые попадает в этот список, сообщает журналист. Страна была названа государством, поддерживающим терроризм, в 1988 году и оставалась в этом списке, пока ее оттуда не убрали в 2008 году. Что такое государство, поддерживающее терроризм? Как объясняет журналист, с 1979 года Госдепартамент создал список стран, которые предположительно "многократно предоставляли поддержку актам международного терроризма". Это обозначение ведет к множеству односторонних санкций, включая запрет на экспорт и продажи, связанные с оружием, запрет экономической помощи и другие карательные меры. Понимание того, что именно делает страну государством, поддерживающим терроризм, довольно размыто, добавляет автор. Джозеф Детомас, бывший чиновник Госдепартамента, чья деятельность была сосредоточена на Северной Корее и Иране, ныне преподающий международные дела в Университете штата Пенсильвания, назвал этот статус "скорее искусством, чем наукой" и отметил, что "политический и дипломатический контекст играет значительную роль в таких обозначениях". Почему Северную Корею впервые добавили в список в 1988 году? "До 1988 года Северная Корея была замешана в ряде международных заговоров, включая угоны, похищения, взрывы бомб и попытки убийства, - говорится в статье. - Однако место Северной Кореи в списке государств, поддерживающих терроризм, было решено после взрыва рейса 858 Korean Air". Почему Северную Корею убрали из списка в 2008 году? Два десятилетия спустя после того, как ее назвали государством, поддерживающим терроризм, Северная Корея была вычеркнута из списка в 2008 году администрацией президента Джорджа Буша-младшего, передает издание. "Для того чтобы убрать страну из списка государств, поддерживающих терроризм, Буш должен был подтвердить Конгрессу, что северокорейское правительство либо в корне поменяло свою позицию по предоставлению поддержки терроризму, либо не предоставляло поддержку международному терроризму в течение шести месяцев и предоставило гарантии США, что не будет поддерживать международный терроризм в будущем", - поясняет автор. Северной Корее удалось относительно просто соблюсти эти критерии. Почему администрация Трампа вновь называет Северную Корею государством, поддерживающим терроризм? Решение 2008 года вычеркнуть Северную Корею из списка долго вызывало разногласия среди экспертов, некоторые из них призывали к тому, чтобы страна вновь получила это обозначение, сообщает журналист. "Например, в 2015 году Джошуа Стэнтон написал доклад для Комитета прав человека в Северной Корее, утверждая, что, хотя, по общему мнению, Северная Корея не была напрямую связана с резонансными террористическими заговорами с 1987 года, Пхеньян был активно вовлечен в предполагаемые поставки оружия террористам, а также в другие угрозы и заговоры с целью убийства, которые соответствовали юридическим определениям "международного терроризма" и "поддержки" терроризма", - говорится в статье. "Также существует широко распространенное разочарование тем, что разрядка, которой администрация Буша добивалась в 2008 году, была малозначительной", - заключает автор. Источник: The Washington Post