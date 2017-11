21 ноября 2017 г. Натан Ходж | The Wall Street Journal Россия наметила курс будущего Сирии "Россия готовится принять у себя лидеров Турции и Ирана на этой неделе в рамках саммита, посвященного будущему Сирии, что еще больше укрепит позиции президента Владимира Путина как влиятельной фигуры на Ближнем Востоке", - пишет The Wall Street Journal. Президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны встретиться с Путиным в среду в Сочи, сообщает издание. Учитывая, что близится победа над "Исламским государством"*, политические обозреватели утверждают, что у трех лидеров на данный момент есть шанс обсудить, что может ожидать Сирию после завершения конфликта. Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, заявил, что встреча в Сочи несет в себе отголоски Ялтинской конференции в феврале 1945 года, на которой был сформирован мировой порядок после Второй мировой войны. "Сходство заключается в том, что Россия и ее нынешние союзники достигли военной победы и готовятся установить мир там, где была зона военных действий, - отметил он. - Различие состоит в том, что Россия и ее союзники и близко не подошли к полной победе, которая была фактически в их руках в феврале 1945 года". Планируемый саммит в Сочи последует за рядом маневров со стороны российского лидера, которые свидетельствуют о намерениях Кремля решить исход сирийского конфликта. В последние недели Путин уделял особое внимание Ближнему Востоку, совершив поездку в Тегеран и приняв в Москве противника Ирана, короля Саудовской Аравии Салмана, отмечает издание. "Путин совершил эти шаги на фоне того, как США и Россия ищут общую позицию по разрешению сирийского кризиса", - напоминает автор статьи. Однако контуры решающего политического урегулирования остаются размытыми, в особенности будущее президента Асада, отмечает он. Позиция США "продолжает заключаться в том, что мы не усматриваем долговременной роли для семьи Асада или его режима", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в конце октября. Впрочем, в своем последнем комментарии Кристофер Козак, эксперт Института военных исследований (Institute for the Study of War, Вашингтон), заявил, что США уступили влияние Путину. "США уступают России свою роль в качестве дипломатической силы в Сирии, - полагает он. - США, в конечном итоге, расширяют возможности для политического процесса, движущей силой которого является Россия и который не гарантирует достижения стратегических целей Америки в Сирии". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal