Неудобный сосед, но не враг

Россию бесполезно воспринимать как противника. Западу стоит относиться к ней более разумно - в противном случае мировые проблемы так и останутся нерешенными, считает обозреватель Die Zeit Тео Зоммер.

После начала украинского кризиса и аннексии Крыма на смену налаживающимся отношениям между Москвой и Берлином, вставшими в начале нового тысячелетия на путь постепенного политического сближения, "снова пришло отчуждение". Сегодня "российско-германские отношения находятся в наихудшем за долгое время состоянии. В этом мало что может изменить и форум "Петербургский диалог", участники которого встречаются на этой неделе в Берлине", констатирует Зоммер.

Сегодня больше принято ругать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, которого считают чуть ли не "тайным другом России", поскольку он призывает к нормализации отношений с ней, несмотря на "открытые раны". Или экс-канцлера Герхарда Шредера - в связи с его участием в проектах "Газпрома" и должности в полугосударственном нефтяном концерне "Роснефть".

"Его не просто упрекают в том, что он получает деньги в России не у тех людей, его считают чуть ли не предателем родины. Как будто Германия, если откажется от ядерной энергии и угля, еще больше не попадет в зависимость от российских нефти и газа", - указывает Зоммер.

Сам себя автор не причисляет к тем, кто считает Россию "демократией чистой воды". "Я не питаю иллюзий", - пишет Зоммер. Он упоминает и об амбициях России на Востоке, о хакерских атаках и о дезинформационной кампании, с помощью которых Москва активно вмешивается в избирательные кампании в других странах. "Я не отрицаю, что технически аннексия Крыма была нарушением норм международного права", - пишет автор.

"Но и всяких навязчивых идей я не разделяю", - продолжает журналист. "У нас нет железобетонных доказательств того, что вмешательство русских в предвыборную кампанию (...) конкретно взятой страны решило исход выборов. Хиллари Клинтон потерпела поражение из-за своего высокомерия, а не из-за Путина; Тереза Мэй стала жертвой собственных промахов, а "Брекзит" нельзя списать на происки Москвы (...). Поддержка Путина Марин Ле Пен не оправдала себя; (...) и было бы безумием приписывать успех АдГ влиянию такого телеканала, как RT Deutschland. Я бы не стал утверждать, что он повлиял на выходцев из России больше, чем BBC, Radio Liberty или Deutschlandfunk".

"Владимир Путин - определенно автократ, но автократ, избранный демократическим путем", - продолжает автор статьи. "И вряд ли его преемник будет относиться к нам иначе. Кто бы ни встал у руля в России, он будет реализовывать российские интересы приемлемым для России путем".

После распада СССР Запад стал ошибочно полагать, что Россия "перестанет быть фактором мировой политики, послушно и безвольно приспособившись к Западу. Россия, возвращающая себе свои позиции, не должна нас удивлять. Это было лишь вопросом времени, пока она снова не вернет себе роль мировой державы, которая, несмотря на экономическую слабость, будет иметь веское слово в геополитической игре. Турбулентность на Среднем Востоке, проблемы с Северной Кореей, укрепление позиций исламского терроризма - чтобы решить эти проблемы, требуется содействие России", уверен автор.

В еще большей степени это касается украинского кризиса. "Я изначально считал, что аннексия Крыма в техническом смысле нарушает международное право, однако логична с исторической точки зрения", - пишет Тео Зоммер.

"Мы должны были навсегда отказаться от иллюзий на тему того, что Украина может стать членом НАТО и отношения с Россией при этом не испортятся на долгое время, а Москва откажется от Крыма и отдаст военно-морскую базу в Севастополе", - говорится в статье.

Принять данную ситуацию и двигаться дальше предлагал и глава СвДП Кристиан Линднер. А глава немецкой разведки Бруно Каль заявил недавно о том, что "в случае с Крымом нам следует оставить все надежды".

Россия останется неудобным соседом с возрастающими геополитическими амбициями - здесь Каль абсолютно прав, считает журналист. Но "наша позиция должна быть разумной и лишенной иллюзий". "Мы не должны превращать Россию в противника, как это делает Тереза Мэй, которая сбегает во внешнеполитический радикализм из-за внутриполитического хаоса, устроенного ею же самой. Мы не должны руководствоваться страхами восточных европейцев, скептически настроенными в отношении Москвы", - говорится в материале.

Герхард Шредер прав, когда говорит о том, что "абсурдным было бы полагать, что в планах России - поглотить страны Балтии или даже Польшу". "Уместна в этом случае совершенно нормальная бдительность, а не демонизация России, основанная на внушаемых страхах".

"Ничего не делать, не говорить друг с другом - такая позиция стала бы позорным отречением от того, что раньше называлось государственной мудростью, - считает журналист. - Дискуссии в рамках "Петербургского диалога" могли бы положить начало подвижкам в таких вопросах, как санкции или отмена визового режима".