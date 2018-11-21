В Италии заканчивается оливковое масло? Опасная бактерия угрожает урожаю

"Бактерия уничтожает оливковые рощи на юге Италии и ставит под угрозу производство оливкового масла. Ученые пытаются спасти вековые деревья с помощью генотерапии", - сообщает Focus.

"За эпидемией, убивающей тысячелетние оливковые деревья и превращающей в пустыню апулийский сельскохозяйственный ландшафт, скрывается бактерия Xylella fastidiosa", - пишет в своем исследовании биолог Энрико Буччи из Университета Темпл в Филадельфии.

В регионе Апулия на юге Италии на площади в 5 тыс. кв. км бактерией поражены около 11 млн деревьев. "Бактерия Xylella fastidiosa переносится мелкими насекомыми, которые пьют сок растений и переносят бактерию на следующее дерево. Растение сохнет и умирает", - поясняет автор публикации.

"Зараженные деревья необходимо выкапывать и сжигать, так как Еврокомиссия отнесла бактерию Xylella fastidiosa к наиболее опасным болезням растений. Однако многие фермеры выступают против вырубки", - говорится в статье.

"Проблеск надежды существует, - продолжает автор. - Деревья сортов Ogliarola Salentina и Cellina di Nardò лечат своего рода генотерапией. На оливковой роще в Саленто ученые Итальянского исследовательского совета тестируют прививание толерантных сортов, таких как Leccino и Favolosa. В ствол дерева вставляется ветка дерева толерантного сорта, чтобы оба вида могли срастись друг с другом. Первые результаты показывают, что таким образом эпидемия Xylella поддается локализации".

Вымирание деревьев угрожает производству оливкового масла. Италия производит 15% выпускаемого оливкового масла в мире общей стоимостью 2 млрд евро. "С начала кризиса в октябре 2013 года (...) из-за снижения урожайности производство оливкового масла сократилось на 40%, достигнув исторического минимума. Сообщается, что причиной стали изменение климата и бактерия Xylella", - говорится в публикации.

Итальянские фермеры рекомендуют внимательно относиться к дешевому маслу: в течение года в Европу под видом итальянского продукта поступило в три раза больше оливкового масла из Туниса, передает Focus.