"В следующем году Украина выбирает нового президента. Однако ни один из кандидатов не обещает поворота в сторону большей демократии", - пишет на страницах Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

Спустя пять лет после начала Евромайдана "в Киеве царит разочарование", отмечает автор. "Обещания того времени не были выполнены. Власть после Майдана не оказалась в действительно новых руках, а лишь перешла от одних олигархов к другим", - сказал в разговоре с изданием политолог Вадим Карасев.

"Порошенко считают "канительщиком", который затянул проведение экономических реформ и никогда всерьез не объявлял войну олигархии своих коллег-миллиардеров", - отмечает Шолль. Еще до начала официальной предвыборной кампании Порошенко занимает в опросах лишь третье место среди возможных кандидатов - после популистки Юлии Тимошенко и "дилетанта" и комика Владимира Зеленского, предвыборный лозунг которого звучит: "Я не шучу".

"Однако большинству украинцев не до смеха с учетом их среднемесячной зарплаты, равной примерно 220 евро, и ВВП около 2820 долларов на душу населения - в 2013 году он составлял еще 4 тыс. долларов", - подчеркивает журналист.

"Политическая система также не была преобразована, - говорит политолог Карасев. - Без спонсора в украинской политике у тебя нет шансов". "Даже если в марте Порошенко уберут с должности, карусель олигархов, по его словам, будет крутиться дальше", - передает издание.

На Украине "гадают, какие политические и экономические силы стоят за каким кандидатом", продолжает Шолль. "Например, за Зеленским, телевизионным комиком: его связывают со спонсорами, имеющими миллиардное состояние. Некоторых из них считают противниками, а некоторых - тайными сообщниками враждебного соседа, России".

"Украинские избиратели наблюдают за участниками этих выборов и возможными закулисными фигурами с недоверием или даже страхом", - пишет журналист. "На Facebook царит истерия. Часть демократической сцены впала в панику, опасаясь, что в итоге у нас останется выбор только между тайными марионетками Путина", - говорит крымско-татарский блогер Айдер Муждабаев. Другая часть настроена своенравно: "Если президентом действительно станет тот, кто попытается повернуться обратно в сторону России, мы снова выйдем на улицы". "Тогда в Киеве может произойти третий Майдан", - резюмирует Шолль.