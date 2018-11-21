Интерпол нужно защитить от влияния Москвы

"Образ лисы, которую ставят во главе курятника, уже заезжен, однако сложно представить себе более подходящий способ описать ситуацию, при которой российский генерал полиции может в среду быть избран президентом Интерпола", - пишет в редакционной статье британская газета Financial Times.

"Интерпол отмечает, что генеральный секретарь организации, а не президент, отвечает за повседневное управление агентством, - говорится в публикации. - Однако российский полицейский в качестве его публичного представителя вряд ли укрепит доверие к Интерполу, особенно среди тех, у кого есть причины опасаться преследования".

"Избрание Прокопчука может даже заставить Интерпол расколоться, - указывает Financial Times. - Такие страны, как Украина и Литва, пригрозили выйти из организации в знак протеста. Со стороны делегатов в Дубае было бы благоразумно остановить свой выбор на альтернативе, кандидате из Южной Кореи. Учитывая, что преступная деятельность все более приобретает международный характер, последнее, свидетелем чему они хотели бы стать, - это увидеть, как начинает рушиться еще один столп правопорядка и более широкая мультилатеральная система вслед за ним".