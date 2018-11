21 ноября 2018 г. Редакция | Financial Times Интерпол нужно защитить от влияния Москвы "Образ лисы, которую ставят во главе курятника, уже заезжен, однако сложно представить себе более подходящий способ описать ситуацию, при которой российский генерал полиции может в среду быть избран президентом Интерпола", - пишет в редакционной статье британская газета Financial Times. "Интерпол отмечает, что генеральный секретарь организации, а не президент, отвечает за повседневное управление агентством, - говорится в публикации. - Однако российский полицейский в качестве его публичного представителя вряд ли укрепит доверие к Интерполу, особенно среди тех, у кого есть причины опасаться преследования". "Избрание Прокопчука может даже заставить Интерпол расколоться, - указывает Financial Times. - Такие страны, как Украина и Литва, пригрозили выйти из организации в знак протеста. Со стороны делегатов в Дубае было бы благоразумно остановить свой выбор на альтернативе, кандидате из Южной Кореи. Учитывая, что преступная деятельность все более приобретает международный характер, последнее, свидетелем чему они хотели бы стать, - это увидеть, как начинает рушиться еще один столп правопорядка и более широкая мультилатеральная система вслед за ним". Источник: Financial Times