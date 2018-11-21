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21 ноября 2018 г.
21 ноября 2018 г.

Михаил Ходорковский | The Guardian

Допустить, чтобы в эру Путина россиянин стал главой Интерпола, - это безумие. Мы должны это предотвратить

Сегодня состоятся выборы нового президента Интерпола. "Примечательно, что ведущий кандидат - Александр Прокопчук, представитель правоохранительных органов России, у которых долгий "послужной список" злоупотреблений системой Интерпола", - пишет в своей статье в The Guardian Михаил Ходорковский. (Все цитаты приведены в переводе с английского текста на сайте газеты. - Прим. ред.).

"Прокопчук имеет звание генерал-майора российской полиции, с 2006 года он 10 лет проработал в российском Бюро Интерпола - вначале был заместителем его главы, а позднее главой. За это время российские злоупотребления системой "уведомлений с красным углом" Интерпола сделались эпидемией, поскольку путинская система притесняла своих врагов. Политические активисты, бизнесмены, правозащитники и другие оказывались в опасности ареста за границей и потенциальной экстрадиции в Россию, так как российские власти утверждали, что были обоснованные основания для их ареста в России. Эта практика продолжается поныне", - говорится в статье.

"В случае такой страны, как Россия, уязвимые места системы Интерпола очевидны. Преступная группа, находящаяся у власти, использует правоохранительную систему, чтобы защищать интересы своих лидеров вопреки интересам российского народа", - утверждает Ходорковский.

"Если демократические страны искренне намерены поддерживать верховенство закона в России и остальном мире, они должны действовать сообща, чтобы заблокировать назначение Прокопчука и найти подходящую альтернативу. Было бы крайне непоследовательно сохранять в силе санкции, наложенные на криминальную группу в Кремле, а затем доверять руководство Интерполом кому-то, кто с ними связан. Назначение представителя криминализированного аппарата безопасности России на пост главы Интерпола подорвет его ценности и станет для правительств во всем мире сигналом, что злоупотребления законом, совершаемые российским государством, приемлемы. Оно также отсрочит крайне необходимую реформу этой организации, которая уже идет", - пишет автор.

Источник: The Guardian


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