21 ноября 2018 г. Бенджамин Хаас, Шон Уолкер | The Guardian Интерпол избирает президентом представителя Южной Кореи, нанеся удар России "Ким Чон Ян победил россиянина Александра Прокопчука, против которого выступили Соединенные Штаты и другие страны в связи с опасениями, что Москва может злоупотребить ролью" президента Интерпола, передает The Guardian. "Следующим президентом Интерпола был избран представитель Южной Кореи, опередивший давнего ветерана российских служб безопасности, против которого активно выступали Соединенные Штаты, Великобритания и другие европейские страны", - уточняет газета. "Противники Александра Прокопчука, генерала российского министерства внутренних дел и вице-президента Интерпола, указывали на то, что его избрание приведет к новым злоупотреблениям системой "красных уведомлений" со стороны России с целью преследования политических оппонентов", - говорится в публикации. "По словам критиков, - напоминает издание, - в течение своего срока во главе российского представительства в Интерполе Прокопчук курировал политику систематических преследований критиков и диссидентов". Во вторник госсекретарь США Майк Помпео поддержал кандидатуру Кима, который был исполняющим обязанности президента глобального правоохранительного органа. В свою очередь, британские чиновники также дали четко понять, что поддерживают Яна, и выразили тревогу в связи с возможной перспективой прихода к власти Прокопчука, а парламент Литвы во вторник единодушно проголосовал за выход из Интерпола, если на выборах победит Прокопчук. Источник: The Guardian