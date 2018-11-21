Спустя пять лет украинцы спрашивают, стоила ли революция Майдана той цены, которая за нее заплачена

"Спустя 5 лет видеоролики с YouTube на экранах в углу зала суда в Киеве - все, что осталось от Сергея Кемского и его революции Майдана", - пишет Independent. Журналист Оливер Кэрролл пересказывает ролик: "на Институтской улице Сергей падает под огнем снайпера, а потом отчаянно пытается отползти, пока не получает вторую, смертельную пулю". За причастность к убийствам судят 5 бойцов "Беркута".

"Суд над бойцами "Беркута", при всех его изъянах, - на Украине, в сущности, что-то наподобие образцового судебного процесса. Преобладающая часть расследований, начатых украинской прокуратурой, застопорилась - дела просто пылятся на полках. Лишь 12 из примерно тысячи дел, возбужденных по примерно дюжине эпизодов, дошли до суда. Еще 50 дел переданы в судебную систему, но пока не рассмотрены", - говорится в статье.

Обвинитель Евгения Закревская перечислила несколько факторов, которые способствуют промедлению. "С одной стороны, дела, связанные с Майданом, "трудные", "с последствиями в реальной жизни, часто опасными", так что суды считают, что проще медлить с их рассмотрением. С другой стороны, говорит она, до коррумпированного принятия решений "всегда недалеко идти", - пишет издание.

Напомнив хронику событий в Киеве осенью и зимой 2013/2014 годов, автор замечает: "Когда ставки в игре и опасность насилия возросли, революция перевернула жизнь своих участников. Некоторых она сломала (состояние психики - колоссальная проблема во время и после революции), а других выковала", - пишет автор.

Наталья Гуменюк и другие сотрудники только что созданного на тот момент интернет-телевидения "Громадське телебачення" "сделались храбрыми хроникерами революции, работая в условиях значительных рисков", поясняет он.

"В конечном итоге протест выбрал свой, революционный путь, и не все шаги на этом пути были красивыми. Когда Майдан вошел в свою более милитаристскую фазу, демократические идеалы, которыми руководствовались активисты с флагами ЕС, первыми вышедшие на улицы, часто казались далекими", - говорится в статье. По словам автора, флаги ЕС сменились флагами УПА.

"Хотя националистические вооруженные группировки, поднявшие эти флаги, возможно, никогда не представляли собой большинство протестующих, они были определенно самыми шумными и сильными. В последние недели они были одним из ключевых элементов сопротивления. Например, когда протестующие задерживали "титушек" (нанятых Януковичем громил, которые несколько недель подряд запугивали Киев), задача по отправлению "правосудия" часто поручалась правым радикалам", - говорится в статье.

"Верно, что националисты зашли дальше, чем им это было необходимо, и не только с титушками, но и с любым, кто им не нравился, - говорит Роман Ратушный, участник протестов. - Ни один приличный человек не чувствовал бы себя уютно посреди их штаба в здании киевского муниципалитета".

Газета замечает: "В последующие месяцы, пока оглушенная взрывной волной страна осмысляла свою революцию, эти националистические группировки предъявили претензии на часть политического вакуума. Они доныне продолжают занимать ключевые позиции в правительстве и в близких к нему кругах, не имея четкой народной легитимности. Связи МВД с ультраправыми остаются одним из самых тревожных элементов наследия Майдана".

"Спустя 5 лет иногда нелегко увидеть прогресс в решении некоторых из тех проблем, которые воспламенили протестующих. Украинская экономика все еще остается в основном под контролем кучки олигархов, даже если самые могущественные частично утратили свое влияние. Прокуратура все еще используется как политическое оружие, не в последнюю очередь против независимых журналистов. А приближающийся - несомненно, грязный - электоральный цикл вполне может привести на президентский пост человека из украинской "старой гвардии" - Юлию Тимошенко", - говорится в статье.

"Кровь пролилась, кровь моего сына, но перемены, за которые мы боролись, пока не вполне наступили, - говорит Тамара Кемская. - У нас все та же коррупция, и практически никто не наказан за свои преступления".

Газета также напоминает: через несколько месяцев после революции Майдана "страна, испытавшая травму, увидела аннексию Крыма, а в ее восточных областях началась война. Эта война расколола нацию и стоила более 10 тыс. жизней, а конца-края пока не видно".

Со своей стороны, Гуменюк считает, что неверно судить о Майдане исключительно по тем событиям, которые за ним последовали. "Эта цепочка событий была предопределена не протестным движением и не Украиной, говорит она, а "сочетанием российской контрреволюции и бездействия Запада", - пересказывает автор.

Гуменюк полагает, что революция Майдана "увела Украину от постсоветского курса" и привела новые лица в украинское правительство. "Спустя 5 лет можно и впрямь говорить, что Майдан того стоил. А вот война стала трагедией", - заключает она.