21 ноября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Кандидатура российского генерала на пост главы Интерпола вызвала "сильное брожение умов" Американские и европейские официальные лица предприняли закулисные лоббистские усилия, чтобы на выборах президента Интерпола соотношение голосов оказалось не в пользу российского кандидата - Александра Прокопчука. "Избрать его означало бы доверить лисе ключи от курятника", - заявили в открытом письме четыре американских сенатора. В рамках сессии генассамблеи организации в Дубае был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. "Россия, пытавшаяся манипулировать Интерполом, вполне может его возглавить" - сообщает в заголовке The New York Times. На этой неделе лидеры Интерпола надеялись оставить в прошлом полемику, спровоцированную тем, что Пекин арестовал президента этой организации Мэн Хунвэя, гражданина КНР, и в одностороннем порядке объявил о его отставке, пишет журналист Мэтт Апуццо. "Однако всего через несколько недель [после случившегося с его экс-президентом] Интерпол, как представляется, готов избрать своим следующим президентом высокопоставленного чиновника правоохранительных органов из России - страны, которую обвиняют в манипуляциях ордерами Интерпола на арест в целях преследования ее врагов", - замечает автор статьи. Издание сообщает: "Американские и европейские официальные лица предпринимали закулисные лоббистские усилия, чтобы в среду соотношение голосов оказалось не в пользу российского кандидата - Александра Прокопчука. Украинское правительство, занимающее яро антироссийскую позицию, высказалось публично, объявив кандидатуру Прокопчука элементом кремлевского наступления на международный порядок". "Кремль годами использовал Интерпол, чтобы требовать арестов политических противников, бежавших в другие страны. (...) хваленые системы Интерпола все еще, даже после многолетнего давления юристов и правозащитных организаций, остаются уязвимыми перед влиянием Кремля", - говорится в статье. Со своей стороны, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков осудил "своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации". Автор сообщает: "Американские и европейские дипломаты поддерживают основного соперника Прокопчука - Ким Чон Яна из Южной Кореи (по последним сообщениям прессы, он выбран президентом Интерпола. - Прим. ред.)". Многие западные должностные лица, а также противники Кремля обеспокоены тем, что в среду генерал Прокопчук мог оказаться во главе международной организации уголовной полиции, пишет корреспондент французской Le Figaro в Москве Пьер Авриль. Запад обвиняет Москву в использовании Интерпола для преследования своих политических противников повсюду за пределами российской территории. В рамках сессии генассамблеи организации, которая проходит в Дубае, был избран преемник прежнего главы Интерпола. Кандидатура Александра Прокопчука, главным конкурентом которого являлся и. о. президента Интерпола представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, в конечном счете избранный новым президентом Интерпола, в рекордное время вызвала сильное брожение умов, отмечает автор статьи. "Избрать его означало бы доверить лисе ключи от курятника", - заявили четыре американских сенатора в открытом письме, адресованном 192 делегатам Интерпола, располагающим правом голоса, передает корреспондент. "Интерпол нужно защитить от влияния Москвы" - призывает редакция британской газеты Financial Times. "Образ лисы, которую ставят во главе курятника, уже заезжен, однако сложно представить себе более подходящий способ описать ситуацию, при которой российский генерал полиции может в среду быть избран президентом Интерпола", - пишет издание. "Избрание Прокопчука может даже заставить Интерпол расколоться, - указывает Financial Times. - Такие страны, как Украина и Литва, пригрозили выйти из организации в знак протеста. Со стороны делегатов в Дубае было бы благоразумно остановить свой выбор на альтернативе, кандидате из Южной Кореи. Учитывая, что преступная деятельность все более приобретает международный характер, последнее, свидетелем чему они хотели бы стать, - это увидеть, как начинает рушиться еще один столп правопорядка и более широкая мультилатеральная система вслед за ним". "Допустить, чтобы в эру Путина россиянин стал главой Интерпола, - это безумие. Мы должны это предотвратить" - с таким призывом выступил на страницах британской The Guardian Михаил Ходорковский. "В случае такой страны, как Россия, уязвимые места системы Интерпола очевидны. Преступная группа, находящаяся у власти, использует правоохранительную систему, чтобы защищать интересы своих лидеров вопреки интересам российского народа", - утверждает Ходорковский. "Если демократические страны искренне намерены поддерживать верховенство закона в России и остальном мире, они должны действовать сообща, чтобы заблокировать назначение Прокопчука и найти подходящую альтернативу. (...) Назначение представителя криминализированного аппарата безопасности России на пост главы Интерпола подорвет его ценности и станет для правительств во всем мире сигналом, что злоупотребления законом, совершаемые российским государством, приемлемы. Оно также отсрочит крайне необходимую реформу этой организации, которая уже идет", - пишет автор. "Интерпол избирает президентом представителя Южной Кореи, нанеся удар России" - сообщает The Guardian в еще одной статье. "Ким Чон Ян победил россиянина Александра Прокопчука, против которого выступили Соединенные Штаты и другие страны в связи с опасениями, что Москва может злоупотребить ролью" президента Интерпола, передают Бенджамин Хаас и Шон Уолкер. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео поддержал кандидатуру Кима. В свою очередь, британские чиновники также дали четко понять, что поддерживают Кима, и выразили тревогу в связи с возможной перспективой прихода к власти Прокопчука, а парламент Литвы во вторник единодушно проголосовал за выход из Интерпола, если на выборах победит Прокопчук.