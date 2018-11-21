Любовь и секс: чему человек может поучиться у животных

Немного "животного" секса и любви человеку не навредит, считает журналистка Kurier Габриэль Кун.

"Моногамия в животном мире - редкость. Однако степные полевки не только находят себе пухлого партнера на всю жизнь, но и способны утешать друг друга. Но что, если партнер внезапно исчезнет? Это проверил нейробиолог Оливер Бош. Душевные страдания испытывали в первую очередь самцы, которые впадали в глубокую депрессию в результате воздействия нейромедиаторов в мозге, влияющих на проживание стресса и эмоций. Чтобы избавить себя от таких переживаний, мыши остаются вместе", - повествует журналистка.

"Чему человек может научиться у степных полевок? Тому, что любовные страдания не имеют смысла. Это всего лишь хитроумный трюк природы, придуманный для того, чтобы гарантировать выживание биологического вида", - отмечает Кун.

"А вот как веселятся карликовые шимпанзе: секс во всех возможных позициях происходит у них примерно каждые 90 минут. Неважно, с каким партнером - самки охотно развлекаются с самками, то же самое происходит и в мужских компаниях", - продолжает журналистка. Обезьяны бонобо занимаются свободной любовью вместо того, чтобы ссориться. "Принцип "сексуального примирения" приводит к тому, что обезьяны чаще всего выглядят спокойными и миролюбивыми. Частый секс снимает напряжение и развивает чувство сплоченности", - говорится в статье.

"Чему человек может научиться у бонобо? Возможно, нам стоит поискать внутри себя хиппи и жить соответствующим образом. Конечно, биологический вид, следующий принципу моногамии, не может решать конфликты оргиями. Однако немного больше контакта, физического и душевного, немного больше любви вместо язвительности, немного больше чувственности вместо строгости и немного больше взаимодействия - такое точно не навредит", - уверена журналистка.

В семьях слонов, пишет Кун далее, сильные женщины играют ведущую роль. "С помощью издаваемых инфразвуков они всегда остаются на связи со своими друзьями и членами семьи. Бездетные слонихи выполняют функцию воспитательниц. Пожилые самки помогают другим и передают свои "знания". Поэтому у слонов, считает журналистка, можно поучиться женской солидарности, а также тому, что "для того, чтобы быть довольной, не всегда нужен мужчина".

"Виноградные улитки - гермафродиты, то есть кто кого оплодотворяет, неясно. Но точно известно, что эти моллюски уделяют очень много времени прелюдии. Секс улиток - это интенсивный медленный секс", - отмечает журналистка. Человеку стоит поучиться у улиток "искусству фантастической прелюдии", иронизирует Кун.

Пенисы в животном мире зачастую могут удивить. Например, клопы-гребляки обладают поющим пенисом. "Звуки возникают, когда клоп потирает пенис (толщиной примерно с человеческий волос) о брюшко. Так образуется звук мощностью до 99,2 децибел. По мнению биологов, "поющий пенис" - самое громкое животное в мире, если сопоставить издаваемый им звук с его размером", - передает издание.

В заключение журналистка развенчивает один из мифов: "длина пениса гориллы, который, по представлению многих, является гигантским, в эрегированном состоянии составляет всего 3 см".