Брожение умов из-за возможности избрания россиянина главой Интерпола

Многие западные должностные лица, а также противники Кремля обеспокоены тем, что в среду генерал Прокопчук мог оказаться во главе международной организации уголовной полиции, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Западные политические деятели обвиняют Москву в использовании Интерпола для преследования своих политических противников повсюду за пределами российской территории. В рамках сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходит в Дубае, был избран преемник прежнего главы Интерпола китайца Мэн Хунвея. Обвиненный в коррупции в Китае, он таинственно исчез в начале октября во время поездки в свою страну. Кандидатура Александра Прокопчука, главным конкурентом которого являлся исполняющий обязанности президента Интерпола представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, в конечном счете избранный новым президентом Интерпола, в рекордное время вызвала сильное брожение умов, отмечает автор статьи.

"Избрать его означало бы доверить лисе ключи от курятника", - заявили четыре американских сенатора в открытом письме, адресованном 192 делегатам Интерпола, располагающим правом голоса, передает корреспондент. Литовский парламент, а также украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, угрожали вывести свою страну из организации. "Считаем такую политизацию недопустимой", - ответило российское министерство внутренних дел, в то время как пресс-секретарь Владимира Путина изобличил "своеобразное вмешательство в избирательный процесс".

Узел конфликта заключается в использовании пресловутого "красного уведомления", выдача которого одним из государств-членов Интерпола обязывает его коллег арестовать любого, кто стал объектом данного распространяемого извещения. Британский предприниматель и противник Путина Уильям Браудер, который в 2010 году выступил против финансовых махинаций с участием российских высших должностных лиц, что привело к смерти его бывшего сотрудника Сергея Магнитского, утверждает, что семь раз становился жертвой такого "красного уведомления", указывает Авриль.

"Проблема в том, что эти ордера на арест нередко остаются в базе данных некоторых стран Интерпола, и они могут активировать их в любой момент. Москва тоже может возобновлять свой запрос сколько угодно, в результате чего я никогда не могу оставаться спокойным", - пояснил Le Figaro Никита Кулаченков, сегодня являющийся беженцем в Литве. В 2016 году этот сторонник Алексея Навального был арестован по российскому запросу во время посещения своих родителей на Кипре. Позднее он был выпущен властями острова.