21 ноября 2018 г. Мэтт Апуццо | The New York Times Россия, пытавшаяся манипулировать Интерполом, вполне может его возглавить На этой неделе лидеры Интерпола надеялись оставить в прошлом полемику, спровоцированную тем, что Пекин арестовал президента этой организации Мэн Хунвэя, гражданина КНР, и в одностороннем порядке объявил о его отставке, пишет The New York Times. "Однако всего через несколько недель [после случившегося с его экс-президентом] Интерпол, как представляется, готов избрать своим следующим президентом высокопоставленного чиновника правоохранительных органов из России - страны, которую обвиняют в манипуляциях ордерами Интерпола на арест в целях преследования ее врагов", - замечает журналист Мэтт Апуццо. Издание сообщает: "Американские и европейские официальные лица предпринимали закулисные лоббистские усилия, чтобы в среду соотношение голосов оказалось не в пользу российского кандидата - Александра Прокопчука. Украинское правительство, занимающее яро антироссийскую позицию, высказалось публично, объявив кандидатуру Прокопчука элементом кремлевского наступления на международный порядок". "Кремль годами использовал Интерпол, чтобы требовать арестов политических противников, бежавших в другие страны. Этой весной Уильям Ф. Браудер, критик российского президента Путина, "транслировал вживую" в Twitter свой арест в Испании по ордеру, выданному в Москве. Вскоре Браудера отпустили, но инцидент стал напоминанием о том, что хваленые системы Интерпола все еще, даже после многолетнего давления юристов и правозащитных организаций, остаются уязвимыми перед влиянием Кремля", - говорится в статье. Издание разъясняет, что сам Интерпол не уполномочен расследовать преступления или кого-то арестовывать, но полиция национальных государств вправе просить Интерпол об утверждении международных ордеров на арест - "уведомлений с красным углом". "Прокопчук более 10 лет прослужил в отделе российского МВД, который наводнил Интерпол такими просьбами", - говорится в статье. "Не могу вообразить более неподходящего человека, чем тот, кто был организатором жестокого обращения, которому Россия подвергла меня в Интерполе, - сказал Браудер о Прокопчуке на своей пресс-конференции. - Для Путина это идеальный способ, по сути, застращать всех своих врагов, чтобы они знали, что не могут даже сбежать из России, если один из его людей будет стоять во главе Интерпола". Со своей стороны, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков осудил "своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации", как он выразился (газета приводит цитату по сообщению РИА "Новости"). Издание отмечает, что пост президента Интерпола во многом чисто церемониальный. Но, считает автор, избрание россиянина в вышеописанной ситуации стало бы пиар-победой Путина и неудачей международных юристов. Газета отмечает: "Бывшие коллеги говорят, что Прокопчук, на данный момент вице-президент (Интерпола. - Прим. ред.), считается высококвалифицированным кандидатом, а государства-члены призывают голосовать за конкретного человека, а не за страну. Прокопчук, выпускник университета, говорящий на 6 языках, не соответствует образу российских полицейских как жестоких грубиянов, который существует в представлениях многих иностранцев - и многих россиян. Он красноречив, хорошо образован, известен тем, что долгое время ратовал за более тесное сотрудничество полицейских служб России и Запада". Автор сообщает: "Американские и европейские дипломаты поддерживают основного соперника Прокопчука - Ким Чон Яна из Южной Кореи (по последним сообщениям прессы, он выбран президентом Интерпола. - Прим. ред.)". Источник: The New York Times