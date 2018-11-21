Несуразная картина мира фанатов Мухаммеда бен Салмана

"Чтобы защитить наследного принца Мухаммеда в деле об убийстве Хашогги, СМИ Саудовской Аравии представляют его жертвой заговора, - пишет журналист Der Spiegel Кристоф Сидов. - Мнимые кукловоды: Катар, Турция, Иран, "Братья-мусульмане", Израиль и гомосексуалисты".

В собственной стране Мухаммеду бен Салману бояться критики не приходится. "Контролируемые королевским домом СМИ поддерживают могущественного наследника престола и комментируют дело Хашогги всегда так, как это удобно правящей династии. (...) Показательными являются здесь комментарии в Okaz, одной из наиболее читаемых газет и новостных сайтов в саудовском интернете. Okaz - это не бульварная газета, она считалась относительно либеральным качественным СМИ. Однако с тех пор, как у власти стоит MBS, газета подвергает острой критике всех действительных и мнимых критиков наследного принца", - подчеркивает автор статьи.

Так, 8 октября Okaz назвала информацию о возможной смерти журналиста "серией фальшивых сообщений, сфабрикованных СМИ Катара и террористического объединения "Братья-мусульмане", передает Сидов.

"Параллельно газета начинает порочить Хашогги, - продолжает автор. - 11 октября комментатор Мухаммед аль-Саад заявил, что в 2017 году Хашогги тайно встречался с эмиром Катара Тамимом, который с лета 2017 года считается заклятым врагом MBS. Саад ложно утверждает, что Катар владеет половиной акций The Washington Post и поэтому устроил Хашогги комментатором в газету. "Джамаль [Хашогги] был частью катарской артиллерии против Мухаммеда бен Салмана", - пишет Саад. Его комментарий звучит так, будто Хашогги заслуживает смерти, потому что заключил союз с врагом Саудовской Аравии", - отмечает Сидов.

Затем в поле зрения газеты попала Турция. "Турция рассматривает исчезновение Хашогги как игру, в которой она может выиграть саудовские деньги, если взамен остановит свою извращенную кампанию в СМИ", - передает журналист мнение комментатора Хани Альдахри.

"Хашогги исчез в Турции. Причем здесь Саудовская Аравия?" - задается вопросом другой комментатор газеты Ахмад Авад.

"С каждым днем Okaz подкрепляет свой нарратив о том, что настоящей жертвой дела Хашогги является Саудовская Аравия, - констатирует Сидов. - Цель заговора якобы состоит в том, чтобы остановить Vision 2030, амбициозную программу реформ наследного принца MBS".

"На самом деле это не что иное, как комедия, которую подкинули СМИ ненавистники в Катаре, день и ночь работавшие над тем, чтобы выдумать этот сюжет", - написал Альдахри 17 октября.

После того как Саудовская Аравия признала, что Хашогги был убит, комментатор Мухаммед аль-Саад обвинил европейских "либеральных экстремистов"в том, что признание Эр-Рияда не положило конец скандалу. "Быть либералом" - это в Саудовской Аравии политическое обвинение, похожее на "быть террористом", - подчеркивает Сидов, цитируя слова Саада от 22 октября: "Либеральные экстремисты, находящиеся у власти во многих странах и ведомые гомосексуалистами" используют дело Хашогги, чтобы противодействовать Саудовской Аравии, так как она отказывается перенимать их аморальный стиль жизни.

Позднее газета снова сделала ставку на теории заговора. "Саудовская Аравия якобы является жертвой некой кампании, так как Израиль чувствует себя в опасности из-за запланированного королевским домом строительства 16 АЭС", - передает Der Spiegel содержание статьи палестинского автора Башара Дарагхамы от 27 октября.

"Чем дольше длится скандал вокруг Хашогги, тем больше комментаторы Okaz углубляются в свою заговорщическую риторику", - отмечает Сидов. "Все это дело - коварный план, цель которого - ввергнуть Саудовскую Аравию в хаос так же, как Ирак, Сирию или Ливию", - написал 5 ноября Мухаммед Башир Али Курди.

То, что разоблачающая информация, распространившаяся в СМИ в первые часы после исчезновения Хашогги, затем подтвердилась, саудовская газета связывает с тем, что "турецкие спецслужбы заранее знали о планах убийц", говорится в публикации.

"В этот понедельник, вскоре после того, как стало известно, что ЦРУ, вероятно, обвинит в смерти Хашогги наследного принца MBS, воинственная риторика Okaz достигла апогея. "Неверующий эмир" Катара якобы "заключил союз с Израилем, Ираном и "Братьями-мусульманами", чтобы поделить Саудовскую Аравию, пишет автор газеты. Убийство Хашогги - это, по его словам, лишь предлог для убийства родины", - передает Der Spiegel.