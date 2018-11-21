Как матери влияют на личное счастье своих детей

Ученые выяснили, что тот, кто находится в длительных стабильных отношениях, может благодарить за это свою маму, пишет Der Spiegel.

В ходе исследования, результаты которого публикует издание Plos One, было установлено, что количество спутников жизни, которое было у матери, влияет на количество партнеров ее взрослых детей. "Матери передают детям значимые свойства своей личности, которые помогают или мешают установлению длительных стабильных отношений, считают ученые", - говорится в статье.

Дети перенимают у своих матерей поведенческие паттерны, "которые влияют на то, насколько привлекательным человек является для партнера", рассказывает руководитель проекта Клэр Кэмп Даш, преподающая гуманитарные науки и социологию в Университете Огайо. Речь идет, например, "о способности выстраивать доверительные отношении или решать проблемы", говорится в статье.

Как показывают более ранние исследования, развод родителей негативно влияет на детей. "Браки людей, переживших развод родителей, менее стабильны", - сообщает Der Spiegel.

По мнению авторов исследования, решающим становятся поведенческие привычки матери, которые она и передает своим детям. "Так, дети одной матери, имеющие разных отцов, - соответственно, один из них пережил развод родителей, другой нет - будут иметь примерно одинаковое количество партнеров", - говорится в заключение.