Высокое потребление сахара в детстве - пристрастие к алкоголю в юности

У детей, получающих с пищей много сахара и жиров, в юношеском возрасте возрастает риск пристраститься к употреблению алкоголя, сообщает Der Standard.

Команда европейских ученых в рамках долгосрочного проекта IDEFICS решила установить, существует ли прямая взаимосвязь между гастрономическими пристрастиями в детстве и употреблением алкоголя в более старшем возрасте, говорится в статье.

"В ходе исследования ученые наблюдали за 16 тыс. участников в возрасте от 7 до 17 лет из 8 европейских стран", - сообщает австрийское издание. Большая часть из них были обследованы и позднее, кроме того, ученые опрашивали их родителей.

"Данные были проанализированы Кирстен Мелинг из Университета Гётеборга. Результат работы ученого подтвердил первоначальное предположение: дети, употребляющие много сладкой и жирной пищи, в будущем более склонны регулярно употреблять алкоголь, чем участники из контрольной группы", - передает издание.

Объяснение этой зависимости ученые предлагают искать в результатах более ранних экспериментов: в исследованиях с участием животных уже было доказано, что тяга к жирной пище и пристрастие к алкоголю могут усиливать друг друга.

"Результаты исследования показывают, насколько негативно нездоровые пищевые пристрастия в детстве могут отражаться на здоровье в старшем возрасте. В этой связи необходимо более жестко регулировать производство и употребление подобных продуктов питания - например, при помощи налога на сахар", - говорится в заключение.