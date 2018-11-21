В Германии жертвами домашнего насилия в 2017 году стали 140 тыс. женщин

Домогательства, изнасилования, убийства: согласно опубликованной во вторник Федеральным ведомством уголовной полиции Германии "Криминальной статистике в отношении домашнего насилия за 2017 год", жертвами жестоких действий со стороны партнера стали около 140 тыс. женщин. "147 из них были убиты", - говорится в статье на сайте Die Welt.

"Данные шокируют, поскольку свидетельствуют о том, что для многих женщин собственный дом превращается в опасное для жизни место, в котором царит страх", - замечает министр по делам семьи Франциска Гиффи (СДПГ). В этой связи министр говорит о необходимости активизировать действия, направленные на создание организаций, оказывающих помощь женщинам.

"К преступлениям, охваченным статистикой по домашнему насилию, относятся убийства, нанесение смертельных побоев, причинение вреда здоровью, изнасилования, угрозы, домогательства, а также принуждение к занятиям проституцией. Более 82% жертв подобных деяний - женщины. Почти половина из них проживала с преступником под одной крышей", - сообщает издание.

Гиффи исходит из того, что реальные цифры гораздо выше официальных. Она не согласна с утверждением, что решающим фактором домашнего насилия становятся мигранты. "Проблема затрагивает все социальные слои", - утверждает министр. Подавляющее большинство преступников (68%) - немцы по национальности.

По словам министра юстиции Катарины Барли (СДПГ), актуальные данные отражают лишь те случаи, в которых жертвы обращались в полицию. "Мы должны продолжать мотивировать женщин искать поддержку и заявлять о преступлениях", - цитирует издание.

Петра Зёхтинг, руководитель организации, предоставляющей помощь жертвам домашнего насилия в виде телефона доверия "Насилие против женщин", инициировала новую кампанию, которая бы стимулировала женщин обращаться за помощью.

"Несмотря на то, что каждая третья женщина сталкивалась в жизни с проявлениями насилия, лишь 20% пострадавших ищут поддержки на стороне", - отмечается в статье.