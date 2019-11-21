Люди, состоящие в длительных отношениях, притягиваются друг другу на основании того, насколько они любят выпить

"Пара, которая пьет вместе, имеет все шансы остаться вместе, утверждает новое исследование, и при этом неважно, являетесь ли вы двое любителями выпить или парой трезвенников", - пишет Daily Mail.

"Изучив ДНК и употребление алкоголя более чем 47 тыс. супругов, британские эксперты обнаружили, что мы склонны выбирать партнеров с тем же вариантом гена, который связан с питейными привычками", - передает газета.

"Это открытие прибавляет веса предыдущим исследованиям, которые указывали на то, что употребление алкоголя и зависимость от него, как правило, взаимосвязаны в парах, - говорится в статье. - Однако было неясно, является ли этот эффект продуктом генетических, социальных или экологических факторов".

"Эксперт в области здравоохранения Лоуренс Хоуи из Бристольского университета и его коллеги использовали генетические данные из британского Биобанка (UK Biobank), чтобы выяснить, могут ли варианты генов, связанных с употреблением алкоголя, потенциально влиять на выбор романтического партнера. Команда проанализировала геномы 47 377 пар, состоящих в длительных отношениях, и сравнила эти результаты с уровнем потребления алкоголя, который пары указывали сами", - повествует издание.

"Команда обнаружила связь между людьми, у которых был определенный вариант конкретного гена (того, который участвует в производстве ферментов, расщепляющих алкоголь), с уровнем потребления алкоголя у их партнера. Кроме того, доктор Хоуи и его коллеги также обнаружили, что супруги с большей вероятностью имели один и тот же вариант рассматриваемого гена", - сообщается в статье.

"Это подразумевает, что людей притягивает к партнерам с похожими привычками употребления алкоголя еще до начала сожительства", - указывает Daily Mail.

"По оценкам команды ученых, при увеличении потребления алкоголя одним партнером на одну единицу, вероятно, вырастет и потребление алкоголя другим человеком - на 0,26", - сообщается в статье.

"Эти результаты заставляют предположить, что употребление алкоголя влияет на выбор партнеров", - пишут исследователи в своей работе.

"Такой вывод, добавляют они, указывает на необходимость "более детального подхода к учету социальных и культурных факторов при изучении причинно-следственных связей в исследованиях [общественного здравоохранения]".

"О полных результатах исследования сообщает журнал Nature Communications", - резюмирует Daily Mail.