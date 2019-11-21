Россия и Китай смогут атаковать американские базы и логистические сети в будущих войнах

"В будущих войнах американским вооруженным силам будет негде укрыться. Новые технологии позволяют России и Китаю уничтожать американские базы и логистические сети, в том числе на территории США", - пишет в своей статье для Foreign Policy Майкл Бекли, доцент политологии в Университете Тафтса, приглашенный преподаватель Американского института предпринимательства и автор книги "Непревзойденная: почему Америка останется единственной сверхдержавой мира".

"На протяжении большей части своей истории США пользовались роскошью вести свои войны из безопасных убежищ. (...) В течение последних нескольких десятилетий даже американские базы на иностранной территории сталкивались с немногими конвенциональными военными угрозами. Этот беспрецедентный иммунитет способствовал становлению определенного американского способа ведения войны, который включает массированные наступления, ведущиеся из почти неуязвимых и географически удаленных убежищ", - пишет Бекли, ссылаясь на войны Например, в недавних войнах в Афганистане, Ираке, Ливии и Сербии американские военные использовали безопасные базы и логистические сети, простирающиеся от центра США до границ противника. Действуя из этих обширных безопасных пространств, вооруженные силы могли принимать решения стратегически и наносить авиационные и ракетные удары с промышленным КПД. В результате исход непосредственно самой войны - если не ее последствий - никогда не ставился под сомнение", - говорится в статье.

"Однако в будущих войнах новые технологии могут позволить конкурирующим великим державам, таким как Китай и Россия, наносить точные и разрушительные удары по американским военным базам и логистическим сетям, включая даже те, что расположены в самих Соединенных Штатах. Достижения в областях аэрокосмической промышленности, робототехники, машинного обучения, 3D-печати и наноматериалов позволяют создавать новые классы ракет и смертоносных беспилотников, которые могут запускаться тайно, преодолевать большие расстояния и бить по по группировкам вооруженных сил - и все это в разы дешевле традиционных пилотируемых боевых летательных аппаратов", - утверждает автор публикации.

"Новые гиперзвуковые ракеты, к примеру, сочетают в себе скорость и дальность полета баллистических ракет с маневренностью и точностью крылатых ракет. Беспилотные летательные аппараты и подводные планеры достигли трансокеанского диапазона. С помощью алгоритмов можно координировать группы, включающие более 1000 дронов. Углеродные 3D-принтеры могут производить 1000 корпусов беспилотников в сутки по цене менее 10 долларов США за штуку, а с помощью наноматериалов можно оснащать дроны боеголовками, которые в два раза мощнее обычных взрывчатых веществ", - поясняет Майкл Бекли.

"Распространение этих технологий приведет к устареванию нынешнего американского способа ведения войны, - прогнозирует он. - Россия и Китай, вооруженные большими и растущими арсеналами ракет большой дальности и беспилотников с вооружениями на борту, все в большей степени способны отказывать США в оперативном военном убежище. В предыдущие технологические эпохи для нанесения ударов по американским базам требовались дерзкие рейды (...) или удары ядерных ракет, которые вызвали бы симметричное массированное возмездие. Однако теперь Китай и Россия могут посылать полчища обычных ракет и беспилотных летательных аппаратов одноразового применения, чтобы нанести серьезный ущерб американским сетям, уничтожив американские платформы вооружений, пока те находятся на базе, перерезав линии связи США и стерев с лица земли жизненно важные склады топлива и боеприпасов".

"Американским вооруженным силам будет сложно быстро отреагировать на такие атаки, потому что они к ним не готовы, - констатирует эксперт. - На большинстве баз имеется немного систем ПРО или укрытий с защитой от средств поражения, если вообще имеются. Боевые самолеты и военные корабли часто припаркованы под открытым небом, бок о бок. Связь между командными центрами и солдатами на местах в значительной степени зависит от спутников, которые следуют по известным орбитам, и от подводных кабелей, которые отображены на картах в открытых источниках. Американские силы материально-технического обеспечения состоят в основном из не оснащенных вооружениями паровых судов, большинство из которых должны быть списаны в течение 15 лет, а военные корабли и подводные лодки США не перезаправляются в море, поэтому в военное время они должны перемещаться между театром боевых действий и немногочисленными портами на территории США и союзных территориях".

"Эта столь зияющая уязвимость США в сочетании с быстрыми технологическими изменениями породила нечто парадоксальное: США располагают самыми мощными вооруженными силами в мире и лидируют с большим перевесом, но регулярно в симуляционных моделях войн "им надирают задницу", когда Россия или Китай бросают в бой свои ракетные и беспилотные силы", - подчеркивается в статье.

"Проблема может усугубиться еще больше. (...) Например, США тратят миллиарды долларов на производство нового бомбардировщика-невидимки B-21 для проникновения в системы A2 / AD (anti-access/area denial - системы ограничения/блокирования доступа) . До ввода этих превосходных самолетов в эксплуатацию еще лет десять, и к тому моменту Россия и Китай, возможно, уже смогут уничтожить их на месте. Обе страны, возможно, разместили усовершенствованные крылатые ракеты в транспортировочные контейнеры, которые могут поразить будущий дом B-21 - базу ВВС Уайтмен в Миссури - из Мексиканского залива. Другой пример: в течение следующих 30 лет ВМС США планируют построить сотни новых военных кораблей и разбить их на небольшие группы. Эти распределенные морские операции уменьшат открытость США для вражеских систем А2 / АD, но они также будут задействовать (...) силы материально-технического снабжения США, которые должны будут доставлять грузы сотням судов, рассеянным на миллионы квадратных миль. Китай и Россия уже планируют поражать эти логистические линии ракетами и "умными" минами", - отмечается в публикации.

"Американским военным уже давно пора было готовиться к бою без убежищ. Вместо того чтобы ждать начала войны, а затем быстро развертывать уязвимые авианосцы и бронетанковые бригады за границей, США должны заблаговременно разместить ракетные пусковые установки и беспилотники с вооружениями на союзнической территории и торговых судах в потенциальных зонах конфликта. Для войн против России и Китая это означает территории около Балтии, в Восточно- и Южно-Китайском морях. Эти ракеты и беспилотники будут действовать как высокотехнологичные минные поля. Они могут уничтожить китайские и российские силы, предназначенные для расширения военного присутствия, но обеим странам будет сложно их уничтожить, и они не будут требовать больших экипажей или логистических сетей. Этот подход основывается на фундаментальной асимметрии в военных целях Соединенных Штатов и их противников; в то время как Китаю и России для достижения своих основных целей необходимо захватить контроль над территорией (например, Тайванем или частью Прибалтики), США нужно просто отказать им в этом контроле - и для выполнения этой миссии современные ракеты и беспилотники хорошо подходят", - указывает автор статьи.

"США имеют в своем распоряжении технологии, позволяющие реализовать эту стратегию, но влиятельные американские игроки не спешат прибегать к ним. (...) Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты пересматривали свое военное положение, только пережив серьезное потрясение. Было бы трагично, если бы следующим потрясением стал проигрыш в войне более слабому, но технологически более продвинутому противнику", - резюмирует Майкл Бекли.