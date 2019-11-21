"В отношении Арктики существует излишний вкус к сенсациям, но он хорошо продается"

"Климатическая неопределенность в Арктике велика, однако риски экономического или военного конфликта преувеличены", - заявляет Мика Меред, преподаватель Свободного института международных отношений и автор книги "Полярные миры", в интервью Le Figaro.

"(...) США и Россия восстанавливают свои военные возможности в Арктике. Но пока что перемещенные силы - это лишь малая часть того, что они имели во времена холодной войны. Каждая из стран обладает значительным сравнительным преимуществом: Соединенные Штаты являются лидером в подводных лодках и стелс-технологиях, а Россия обладает превосходным потенциалом развертывания на поверхности, благодаря своему персоналу, обученному для операций в условиях холодного климата и своему ледокольному флоту, безусловно, первому в мире", - отмечает эксперт.

"Соединенные Штаты не строили ледоколы в течение 40 лет. Вследствие чего им потребуется восемь лет, чтобы изготовить один ледокол, стоимостью более 800 млн долларов, что в два-три раза больше, чем стоит современный российский или китайский ледокол. Они также утратили свои оперативные ноу-хау. Нельзя обучить моряка плавать в Арктике за один год! Кстати, Китай, который быстро строит ледокольный флот, также сталкивается с этой проблемой", - указывает Меред.

"(...) Медийный и политический вкус к сенсациям по поводу торговли и, тем более, по поводу возможности вооруженного конфликта между великими державами в Арктике, чрезмерен, но он хорошо продается. Некоторые политики преувеличенно подчеркивают, что они настроены на защиту окружающей среды, они используют шокирующие и порой ложные цифры и изображения, как, например, о численности белых медведей, которая на самом деле не уменьшается. Существует также идея, что по экологическим причинам следует отказаться от экономического развития Арктики. Это ловушка для простаков! - считает эксперт. - Наши компании уже там присутствуют и входят в число лидеров в определенных секторах, например, в сфере телекоммуникаций, строительства, энергетики, круизов, а народы Арктики хотят развиваться...".

"Наконец, скажем прямо, для СМИ Арктика - это лакомый кусок. В скольких репортажах забывают рассказать о том, что, став рыбаками, некоторые бывшие гренландские охотники сделались первыми миллионерами, заработавшими на изменении климата? На уровне продюсеров такой эффект предполагается: игра на сенсациях - единственный способ продавать арктические темы", - иронизирует собеседник издания.

"(...) У нас Россия изображается исключительно как воинственный игрок, настроенный против НАТО и приветствующий Китай. Реальность в местных условиях совсем иная. Для Москвы вполне логично отказывать в доступе странам Атлантического альянса, однако на Китай она тоже смотрит с осторожностью. Российские высшие должностные лица четко заявляют, что если Пекин займет слишком много места и станет неуправляемым в отношении того, что Москва считает "своей" Арктикой, то Россия будет поощрять более тесное сотрудничество с другими семью арктическими державами, включая США, с тем, чтобы противопоставить китайцам региональную коалицию арктических игроков. Российско-американское сотрудничество в Арктике и Тихом океане остается хорошим. Их совместное послание вполне ясное: мы контролируем Берингов пролив, Китай там не приветствуется", - поясняет Меред.

"(...) Арктические пути вполне могут перехватить часть увеличения мировых морских перевозок. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что к 2050 году она утроится. В то же время, согласно различным исследованиям в Нидерландах, России и Азии, Арктика может в конечном итоге захватить от 5 до 20% морских перевозок Европа-Азия. Перевозимые товары будут стоить сотни миллиардов долларов каждый год", - сообщает эксперт.

"(...) Эстония, член НАТО и исторически антироссийски настроенная страна, первой из стран Балтии стала кандидатом на вхождение в Арктический совет и первой откровенно сказала, что на нее повлияла "геополитическая эволюция" Арктики. Реакция Москвы, которая не обязательно будет негативной, является одним из ключевых событий ближайших месяцев. Прежде всего, это показывает расширение арктического пространства все дальше на юг. В 2015 году Швейцария подала заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете, указав, что она является "вертикальной арктической страной", - напоминает эксперт.

"Швейцарцы имели в виду, что они сталкиваются с теми же климатическими и стратегическими проблемами, что и арктические страны, только не на уровне моря, а на высоте 3500 метров над уровнем моря. Китай и Индия говорят то же самое, называя Тибет-Гималаи "третьим полюсом" наряду с Арктикой и Антарктикой. Арктика эволюционирует от строго географического определения - пространства вокруг Северного полюса - до более широкой и абстрактной концепции, о которой можно сказать, что она является "криогеополитической", то есть прежде всего речь идет о льдах, а не о территории", - комментирует Меред.

"(...) Следует осознавать, что главной неопределенностью является климат: мы знаем, что Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты, но мы не можем контролировать в полной мере масштаб обратной связи в отношении этих изменений. Русские очень боятся таяния ледяного покрова Гренландии. Если оно замедлит течение Гольфстрима, то это может привести к долгосрочному повторному замерзанию Баренцева моря, стратегически важного для россиян и сегодня свободного ото льда круглый год. Такая неопределенность объясняет, почему нелепы предсказания о том, будет завтра конфликт в Арктике или нет. Все эти вопросы зависят от климатических изменений, размаха которых мы не знаем. Единственная уверенность состоит в том, что будущими победителями станут те, кто вкладывает большие средства в исследования и полярную дипломатию, чтобы быть способным предвидеть эти события как можно лучше", - резюмирует собеседник издания.