Принц Эндрю, обвиненный в отношениях с Джеффри Эпштейном, "прекратит исполнение своих публичных обязанностей"

"После попытки оправдать свою дружбу с сексуальным преступником, второй сын королевы Елизаветы II отступил", - пишет корреспондент Le Monde в Лондоне Сесиль Декуртье.

"Давление было слишком сильным, и кризис теперь стал неизбежным. Через четыре дня после своего пагубного интервью вещательной корпорации BBC принц Эндрю в среду, 20 ноября, объявил, что на данный момент он прекращает исполнение всех своих публичных обязанностей", - сообщает издание.

"Обстоятельства, касающиеся отношений, которые ранее связывали меня с Джеффри Эпштейном [американским бизнесменом, который совершил самоубийство в тюрьме], стали серьезным препятствием для работы, которую ведет моя семья, а также для деятельности многих организаций и благотворительных обществ, которые я имею честь поддерживать", - говорится в беспрецедентном письменном заявлении 59-летнего второго сына королевы Елизаветы II.

"Я попросил у Ее Величества разрешения прекратить исполнение своих публичных обязанностей в обозримом будущем, и она дала мне такое разрешение, - добавил он. - Я безоговорочно сожалею о своей ошибочной связи с Джеффри Эпштейном. Его самоубийство оставило много вопросов без ответа, особенно для жертв, и я глубоко сочувствую всем людям, которые пострадали [от его поведения]. "

"Означает ли это то, что, отказавшись от всей общественной жизни, герцог Йоркский также откажется от государственных денег, которые королева выделяет ему каждый год, или даже от своих констеблей, задумались в среду вечером хроникеры Букингемского дворца на телевизионных площадках. Ни один член королевской семьи в последние десятилетия перед лицом скандала не принимал такого решения", - пишет Le Monde.

"(...) Интервью записывалось в прямом эфире из Букингемского дворца и давалось по желанию самого принца, пытавшегося оправдать свою давнюю дружбу с сексуальным преступником, - говорится в публикации. - В ходе интервью он решительно отрицал, что занимался сексом с Вирджинией Робертс, которой сейчас 35 лет, в ту пору, когда она была несовершеннолетней, вопреки ее обвинениям. "Этого не было", - настаивал он.

"(...) Вирджиния Робертс сказала, что встретила принца в ночном клубе Лондона в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. (...) Принц настаивал на том, что утверждения Вирджинии Робертс не могут быть точными: этим вечером 2001 года он был не дома, а водил одну из своих дочерей, принцессу Беатрис, на вечеринку в Pizza Express в Уокинге. Что касается знаменитой фотографии, на которой он обнимает Вирджинию Робертс за талию, он поставил под сомнение ее подлинность, объяснив, что она не могла быть "снята в Лондоне", потому что если бы это было так, он должен был бы надеть костюм и галстук", - передает автор статьи.

"В последние несколько дней важнейшие спонсоры из более чем 200 благотворительных организаций, которым покровительствовал принц, объявили о прекращении своей поддержки: KPMG, Standard Chartered, BT... Университеты-партнеры в Австралии также дистанцировались. Если верить газете The Telegraph, именно королева призвала своего сына временно уйти из общественной жизни. И, по данным той же газеты, принц теперь должен готовиться к тому, чтобы давать показания под присягой американскому ФБР по поводу своих отношений с Эпштейном. Его вызов даже будет "неминуемым".

"Запятнало ли поведение ее сына конец правления 93-летней королевы, которая в среду отпраздновала 72-ю годовщину своего брака? По этому вопросу мнения летописцев британской монархии разошлись", - отмечает Декуртье.

"Институт монархии прочен, пострадавшим оказался только Эндрю", - сказал Дики Арбитер, бывший пресс-секретарь Букингемского дворца, в интервью BBC.

Решение о временном отходе от дел принца Эндрю, "вероятно, позволило избежать кризиса, однако с учетом всех других событий этого года [включая сложные отношения пары Гарри и Меган с прессой], я считаю, что монархия переживает очень сложные моменты", - высказывает противоположную точку зрения в колонках газеты The Times Пенни Джунор, автор многочисленных книг о королевской семье.