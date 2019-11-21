Посредничество: после Дональда Трампа Ули Маурер встречается с Владимиром Путиным

"Президент Швейцарии в четверг обсудит с президентом России ситуацию на Кавказе", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Бернар Вютрих.

"(...) Встреча между Дональдом Трампом и Ули Маурером в Вашингтоне в мае сопровождалась переговорами между госсекретарем США Майком Помпео и главой департамента иностранных дел Иньяцио Кассисом, она имела особое значение для обсуждения посредничества, которое Швейцария осуществляет между Соединенными Штатами и двумя конкретными странами: Ираном и Венесуэлой", - говорится в статье.

"В этот четверг Ули Маурер будет разговаривать с Владимиром Путиным о Грузии. Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения в 2008 году. С тех пор Швейцария осуществляет полномочия посреднической державы между двумя странами", - отмечает издание.

"Она сыграла решающую роль в перемирии и последовавших за этим переговорах, в частности благодаря докладу, подготовленному швейцарским дипломатом Хайди Тальявини", - считает председатель комитета по международным делам Совета кантонов Швейцарии Филиппо Ломбарди, который является сопредседателем нескольких межпарламентских групп, занимающихся поддержанием хороших отношения с Россией, Грузией, Украиной и Казахстаном.

"(...) Грузия хочет вернуть Южную Осетию и Абхазию, две территории, ставшие автономными в 1992 году, их независимость признается Россией, но не правительством Тбилиси. По словам Филиппа Ломбарди, как ожидается, Ули Маурер обсудит с Владимиром Путиным проводимые в Женеве переговоры, касающиеся решения проблем таможни, виз, пересечений границ, передвижения людей и прямых рейсов. "Экономика Грузии зависит от торговли с Россией. Проблемы не простые. Швейцария может помочь", - говорит он.

"Поскольку эти вопросы обсуждаются с президентом Путиным, решающие шаги осуществит президент Швейцарии, а не глава департамента иностранных дел, - пишет Le Temps. - Филиппо Ломбарди думает, что президенты обсудят желание Швейцарии принять участие в следующей встрече G20 в ноябре 2020 года в Эр-Рияде. Ули Маурер уже говорил об этом во время своего визита в Саудовскую Аравию в прошлом месяце. "Именно Россия первой открыла двери на саммит G20 в 2013 году для Швейцарии, благодаря ее хорошо развитой финансовой системе. С тех пор ее туда регулярно приглашают", - напоминает Филиппо Ломбарди. В Москве Ули Маурер также обсудит конфликты на востоке Украины и в Сирии".