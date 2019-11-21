Мозг человека почти на 20% меньше, чем раньше, но имеет ли это значение?

"Наш мозг становится все меньше. За последние 20 тыс. лет он уменьшился примерно на 17,4%, говорится в новом исследовании. И в отличие от спорных утверждений о том, что у людей в черепе растут "рожки" из-за активного пользования смартфонами, проблемы с сокращающимся объемом мозга нельзя списать на современные технологии", - пишет британский таблоид Metro.co.uk.

"В ископаемых данных есть признаки, указывающие на то, что наш мозг стал несколько меньше за последние 10-20 тыс. лет", - рассказывает Metro.co.uk профессор нейробиологии нидерландского Института нейробиологии Майкл Хофман.

"То есть все началось задолго до появления смартфона. На самом деле, в более поздние времена доказательства того, что уменьшение мозга продолжается, найти трудно. "Нет абсолютно никаких научных доказательств того, что в течение последних столетий мозг современного человека уменьшался, - говорит профессор Хофман. - Как правило, подобные истории основаны на ненадлежащих наборах данных и плохой статистике".

"Такая "оценка" проистекает из того, что мы не можем взглянуть на мозги прежних эпох - и только можем строить догадки на основе эндокраниальных слепков, моделей, изготовленных по внутренней части старых черепов. Они дают представление о том, как размер мозга, его форма и поверхность изменились за тысячелетия, но некоторые ученые считают, что они предоставляют только ограниченные данные", - говорится в статье.

"(...) Хотя все более маленькие телефоны, ноутбуки и компьютеры могут быть признаком прогресса, мысль о потере наиважнейшего серого вещества не звучит столь же привлекательно, - пишет газета. - Так почему наш мозг становится меньше? Что это значит для будущего? И означает ли меньший размер мозга, что мы становимся менее умными?"

"Это не значит, что мы менее умны, чем наши ископаемые предки", - констатирует профессор Хофман.

"На самом деле, повествует Анна Хеншель, магистр наук, без пяти минут кандидат наук Лаборатории Social Brain In Action Университета Глазго, размер мозга вовсе не является показателем IQ. "Это соотношение в лучшем случае слабо корреляционное", - подчеркивает она.

"(...) При определении таких факторов, как интеллект и сложность поведения, относительный размер мозга может быть важнее абсолютного. Но опять же, это не всегда так. У нас относительная масса мозга по отношению к телу составляет около 2%, что больше, чем у многих других млекопитающих. Но мозг землеройки может составлять до 10% от всей массы его тела. Как напоминает нам профессор Хофман, "размер - это еще не вся история", имеет значение и многое другое".

"Важно учитывать нейронную организацию мозга, как она работает и как организована нейронная сеть, - подчеркивает он. - В этом отношении вы можете сравнить мозг с компьютером: больший объем не обязательно означает, что он более мощный или быстрый".

"Хороший пример, говорит профессор Хофман, это разница в размере мозга между мужчинами и женщинами. "Хотя у женщин мозг значительно меньше, чем у мужчин, различий в интеллекте между полами нет, - указывает он. - Просто получается, что мужской и женский мозг по-разному организованы".

"(...) Но почему размер нашего мозга вообще меняется? Окончательного ответа нет. По крайней мере, пока. (...) На протяжении многих лет ученые и исследователи предлагали разные теории, связывая размер мозга со всем, с чем только можно, включая изменение климата, отсутствие агрессии и жизнь в больших группах", - указывает издание.

"Скорее всего, это связано с уменьшением среднего размера тела человека за последние 10 тыс. лет, - говорит профессор Хофман. - Это может быть следствием изменений в климате, рационе питания, наличия хищников и доступности пищи со времен последнего ледникового периода".

"Размер мозга часто зависит от размеров тела, потому что большему телу для функционировании требуется более крупная нервная система. Поэтому на фоне уменьшения наших тел уменьшался и мозг. А уменьшение размеров нашего тела может быть связано с более теплыми условиями на Земле со времени последнего ледникового периода. Мы знаем, что в более холодных странах часто отдают предпочтение более крупным телам, потому что они лучше сохраняют тепло", - передает Metro.co.uk.

"Другие предполагают, что наш мозг стал меньше в ответ на то, что люди стали менее агрессивными, более общительными и более домашними. (...) Многочисленные исследования показали, что это верно и для животных, живущих в дикой природе, по сравнению с аналогичными одомашненными животными. Дикие животные, такие как волки, имеют больший мозг и лучше обходятся без помощи людей. Животные с меньшим мозгом, такие как собаки, показывают лучшие результаты в тестах на социальный интеллект и научились жить рядом с людьми", - говорится в статье. - Есть еще то, что некоторые ученые называют теорией идиократии (...) - как утверждают ученый-когнитивосит Дэвид Гири из Университета Миссури и его коллеги, по мере того, как общество становилось все более сложным, мозг становился все меньше, потому что люди должны были быть менее разумными, чтобы выживать, и могли полагаться на помощь других".

"(...) Одно исследование от 2014 года предполагает, что может иметь место корреляция с культурным развитием. Поскольку большая часть нашей памяти и культурной информации теперь хранится вовне - в произведениях искусства или книгах, это значительно изменило наш мозг".

"(...) Многие ученые предполагают, что в том, что наш мозг становится меньше, есть смысл. В конце концов, затраты на развитие и поддержание работы мозга высоки - для его работы требуется много энергии. В одном исследовании 2005 года предполагается, что размер мозга уменьшается путем естественного отбора всегда, когда затраты перевешивают выгоды. Другое исследование показало, что, хотя некоторые крупные животные имеют большее количество нейронов в мозге, в любой данный момент времени может быть более низкая плотность нейронной активности. Меньший мозг может означать меньше нейронов в целом, но одновременную работу большего количества активных нейронов", - говорится в публикации.

"(...) Способность улучшать наш мозг была одной из основных тем научной фантастики. В настоящее время ряд компаний работают над тем, чтобы стимулировать, улучшать и расширять наш мозг с помощью технологий. Самый последний пример - Neuralink предпринимателя Илона Маска. Маск утверждает, что компания может внедрять небольшие устройства в мозг, что позволит нам лучше взаимодействовать с технологиями вокруг нас. Но эти исследования пока находятся на начальных стадиях. "Эффективность этих устройств недавно была поставлена под сомнение в научном сообществе, - говорит Хеншель. - Повышение активности в одной области мозга может отнять активность в другой области мозга. Различные части мозга не функционируют изолированно".

"(...) Причина, по которой этот предмет интересен и в равной степени запутан - это та же самая причина, по которой мы не знаем точно, почему у нас уменьшается мозг или почему эксперты считают, что ремонтировать наш мозг с помощью технологий может быть рискованно: мы все многого не знаем о наших собственных мозгах. И, может быть, тут нужен совершенно другой подход", - резюмирует издание.