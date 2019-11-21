Там, где российский президент проводит отпуск

"Путин любит сибирскую республику Туву - рыбачить там, ездить верхом и принимать солнечные ванны. Но у местных жителей другие проблемы", - пишет журналист Давид Нойер в своей статье на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.

Особенность республики Тувы, расположенной в 4,5 тыс. км от Москвы, состоит в том, что это совсем не русская местность, отмечает издание. "Здесь живут лишь немногие этнические русские, большинство населения - это тувинцы, тюркский народ, тесно связанный с монголами. Тува оказалась под контролем Москвы только в 1944 году: тогда Советский Союз присоединил к себе эту маленькую горную республику".

"С тех пор Тува относится к России. Статистика делает этот регион мало привлекательным для туризма. Ни один другой регион России не является более опасным, нигде на душу населения не приходится такого количества преступлений. К тому же Тува - один из беднейших регионов России, здесь распространен алкоголизм - это тоже причины высокой преступности", - говорится в статье.

"Почему же Путин проводит отпуск в таком захолустье? Главная причина - личная: из Тувы родом министр обороны России Сергей Шойгу. Он является приближенным президента - и всегда организовывает для него отдых для "настоящих мужчин": с катанием на лодке, ловлей рыбы на гарпун, наблюдением за дикими животными. "Шойгу - отличный организатор таких поездок", - говорит Сергей Конвиз, издатель "Риск-экспресс", единственной независимой газеты в Туве".

"Когда приезжает Путин, вся республика стоит по стойке смирно, - говорит 64-летний оппозиционер. - Рыб вылавливают и в бочках переносят от одного озера к другому - чтобы президент наверняка поймал хороший экземпляр". "Людьми в Туве Путин не интересуется, критикует издатель Конвиз. Глава государства передвигается в основном на вертолете - останавливается лишь в тех местах, которые заблаговременно оцепили. Другими словами, когда Путин отправляется странствовать, долины и горы вокруг становятся для простых смертных запретной территорией".

"Для региона, где обычными являются зарплаты примерно в 250 франков, суперканикулы Путина выглядят как визит с другой планеты. У людей здесь попросту другие проблемы. "Официально экономика Тувы в последние годы сильно выросла, но люди, несмотря на это, становятся все беднее". По мнению оппозиционного издателя Конвиза, в этом виноваты местные коррумпированные чиновники".

"Бедность, коррупция, неравномерное распределение ресурсов: такие проблемы испытывают многие провинциальные регионы России. Но в Туве, где Путин проводит отпуск, к ним добавляется еще одна: тувинцы опасаются за свое существовании как нации", - отмечает издание.

Численность тувинцев составляет всего лишь 250 тыс. человек, поэтому независимость или вовсе открытая борьба против центральной российской власти в этом народе не обсуждается. Тувинцы делают ставку на мирные методы. Для национального самоутверждения они поют и проводят фестивали тувинского горлового пения.

"У них другая культура. До того, как пришли русские, они были кочевниками, жили в юртах. Советский Союз принудил их вести оседлый образ жизни. Давление русификации продолжается и сегодня. В то же время Тува получила пользу от Москвы: при российской власти здесь появились дороги, города, фабрики. Сегодня Кремль ежегодно переводит в этот маленький регион сотни миллионов франков. 86% местного бюджета финансируется государством".

Во время СССР хоомей, тувинское горловое пение, был запрещен, но сегодня его активно поддерживает правительство. "Речь идет о том, чтобы тувинцы выжили как народ, ведь многие из них забывают свой собственный язык. (...) Хоомей может противодействовать этой тенденции, ведь тот, кто поет хоомей, сохраняет наш язык и культуру", - говорит Алдар Тамдын, министр культуры республики.

"Тува всегда была далекой провинцией. По сей день здесь нет железной дороги. Не считая нескольких авиарейсов, из России сюда ведет лишь одна 300-километровая дорога".

"Но такие проблемы, кажется, очень далеки от Путина. На фотографиях с последнего отпуска, проведенного в Туве, он почти всегда один. Видна лишь чарующе прекрасная природа далекого региона. Тувинцев там не увидишь", - пишет издание.