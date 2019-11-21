Как концерны делают нас зависимыми

"Капитализм удивительно хорош в том, чтобы заставлять нас хотеть вещи, которые нам вовсе не нужны", - пишет немецкое издание Die Welt. Чтобы добиться высоких продаж продукции, компании целенаправленно делают нас зависимыми. О том, какие последствия это имеет, рассказал в интервью изданию историк Дэвид Т. Кортрайт, уже 40 лет занимающийся исследованием зависимости.

"Лимбическая система мозга помогает нам помнить о вещах, которые поощряют нас положительными эмоциями. Это имело очень важное значение для нашего эволюционного развития. Это благоприятно для нашего выживания и размножения. Но, к сожалению, таким образом мы также учимся вещам, которые плохи для нас и плохи для общества. Зависимость - это результат болезненного процесса обучения. Эта же система может попасться на крючок коммерческих интересов, которые продают нам вещи, не являющиеся для нас полезными. Они даже могут быть весьма опасными", - отметил эксперт.

"Лимбический капитализм - это мое обозначение того, как мировая промышленность, зачастую с помощью правительств и преступных организаций, поддерживает чрезмерное потребление и зависимость. (...) Они оформляют продукцию так, чтобы она вызывала зависимость. (...). Некогда азартные игры ограничивались картами и кубиками, но сегодня люди все больше играют на очень продуманных и соблазнительных игровых автоматах. То же самое касается смартфонов. 50, 60 лет назад никто не был зависимым от старомодного телефона. Но сегодня люди держат в своих руках в прямом смысле слова игровые автоматы, которые постоянно поощряют мозг небольшими дозами эйфории. (...) Приложения и игры оформляются соответствующим образом - как и само устройство", - указал собеседник издания.

"Этик Тристан Харрис однажды сказал: ты думаешь, что контролируешь технологию. Но по другую сторону экрана сидят тысячи людей, которые несколько умнее тебя. И они делают все для того, чтобы ты не отводил взгляд от экрана", - добавил Кортрайт.

"Главная проблема сегодня - это очень изощренная индустрия. Точнее индустрии, во множественном числе. Они перенимают идеи друг у друга, - отметил эксперт. - Например, казино смешивают удовольствия и страсти, которые в сущности не имеют ничего общего с азартными играми, но повышают вероятность того, что люди будут играть больше. Например, в казино Лас-Вегаса разрешено курить. Людей также побуждают выпивать. В круглосуточном доступе большое количество развлечений и еды, зачастую очень тяжелой еды. В некоторых казино даже есть кислородные бары. Тот, кто утром страдает от похмелья, может там восстановиться и начать заново, оставляя в казино еще больше денег".

"В потребительском обществе зависимость распространена намного больше, чем в доиндустриальном обществе, - указал Кортрайт. - Товары дешевле. Их проще купить. Их проще потреблять анонимно. Некоторые также считают, что сегодня имеется больше социальных причин, способствующих тому, что люди ищут спасения в продукции, вызывающей зависимость, например, разобщенность и одиночество. К тому же сегодня зависимость более разнообразна. Сегодня не только больше зависимых, но и больше видов зависимости. Когда 40 лет назад я начинал изучать эту тему, речь в основном шла о наркотиках, алкоголе и табаке. Сегодня люди могут быть зависимыми от игр, покупок или порнографии".

"Я проанализировал данные ВОЗ 2014 года и посмотрел на причины преждевременной смерти, - рассказал собеседник издания. - По моей оценке, на каждого убитого или погибшего на войне человека приходится 30 людей, умерших преждевременно из-за плохих, как я их называю, привычек. К ним относится все, от зависимости от еды и курения до невнимательной езды за рулем".

Как отметил эксперт, при потреблении алкоголя, кокаина или еды в мозге поднимается уровень дофамина. "Но кокаин или глоток алкоголя на пустой желудок вызывают более сильную реакцию, чем, например, новый рекорд в компьютерной игре. Одно отдельное вознаграждение там меньше, - пояснил эксперт. - Однако вознаграждения, получаемые от Twitter, Facebook или игр на мобильном телефоне, регулярнее. Они менее сильные, но человек получает их чаще. (...) Представьте, что вы купили щенка и хотите его дрессировать. Есть два пути. После нескольких успешных трюков вы можете поощрять его через продолжительные промежутки времени большим куском мяса. Или же вы можете то и дело поощрять его маленькими кусками, когда он что-то сделает правильно. Как думаете, какой метод успешнее? (...) Согласно одному из психологических принципов, более частые, небольшие вознаграждения эффективнее крупных вознаграждений, полученных после ряда сложных задач".

"Алкогольная промышленность поддерживает исследования в области алкоголизма. Индустрия азартных игр помогает в исследовании генетических основ навязчивого желания играть. Преимущество для них заключается в возможности заявлять: "Мы признаем проблему. Мы понимаем, что некоторые люди оказываются в трудной ситуации из-за нашей продукции. Но не беспокойтесь, мы финансируем исследования, чтобы выяснить, что не так с этими ненормальными людьми, этим меньшинством. А вам, остальным, не стоит волноваться. Спокойно пейте и играйте дальше". Это весьма хорошая PR-тактика", - подчеркнул Кортрайт.