21 ноября 2019 г. Сын Мин Ким, Джош Доуси и Кайла Эпштейн | The Washington Post Показания Сондленда с эффектом разорвавшейся бомбы заставляют союзников Трампа в Республиканской партии принимать срочные меры "Белый дом и союзники президента Трампа предпринимают меры, чтобы сдержать ущерб от новых обвинений, высказанных Гордоном Сондлендом, послом США в ЕС, в показаниях которого перед следователями, ведущими расследование в рамках процедуры импичмента, содержались детали о quid pro quo, услуге за услугу с Украиной по фактическому распоряжению Трампа", - пишет The Washington Post. "Показания Сондленда с эффектом разорвавшейся бомбы, заставляющие предположить, что президент попытался использовать в качестве рычага давление приглашение для украинского президента Владимира Зеленского в обмен на расследование в отношении его политических противников, вынудили Белый дом, который заранее не знал о его показаниях, быстро перекалибровать свою защиту действий президента. Чиновники администрации сразу же попытались подчеркнуть, что Сондленд частично полагался на свои собственные предположения, основанные на беседах с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани - аргумент, который позднее в среду повторили законодатели от Республиканской партии - и что сам Трамп никогда лично не говорил Сондленду о том, что предварительным условием для отправки Украине военной помощи в размере 400 млн долларов или для желанного визита в Белый дом являются расследования", - говорится в статье. "Находясь на борту Air Force-1 на пути в Техас Трамп позвонил членам Палаты представителей, чтобы заявить, что эти показания хороши для него, по словам помощника, знакомого с разговорами, который говорил на условиях анонимности при обсуждении частных переговоров. Трамп также заявил журналистам, что он мало знаком с Сондлендом, крупным донором своей инаугурации, который в своих показаниях заявил, что говорил с президентом около 20 раз", - передает издание. "Я ничего не хочу. Я не хочу услугу за услугу. Я хочу, чтобы Зеленский поступил правильно", - заявил ему Трамп. "Посол Гордон Сондленд засвидетельствовал это в своих показаниях и неоднократно подтвердил это сегодня", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм после того, как завершилось заслушивание показаний Сондленда, длившееся 7 часов. - Это должно быть единственным выводом из сегодняшних фарсовых слушаний, и это заявил под присягой единственный человек на этих слушаниях, который когда-либо говорил напрямую с президентом Трампом". "Поздно в среду республиканцы столкнулись с новыми проблемными показаниями, когда сотрудница Пентагона Лора Купер заявила Комитету по разведке Палаты представителей, что Украина спрашивала об удержании военной помощи 25 июля, в день решающего телефонного звонка, в ходе которого Трамп попросил Зеленского провести расследование в отношении его оппонентов", - сообщается в публикации.- (...) Белый дом отклонил показания Купер как "всего лишь предположение", настаивая, что запрос Украины на тему военной помощи "никоим образом не означает, что они знали, что ее удерживают". "Действительно, показания, данные в среду, как представляется, не оказали непосредственного влияния на точку зрения республиканцев в Сенате, которые будут ответственны за решение судьбы Трампа в том случае, если Палата представителей примет решение о его импичменте. Что касается Сондленда, то ключевые союзники-республиканцы попытались подорвать доверие к послу, настаивая на том, что основные факты не изменились в отношении того, совершил ли Трамп преступление, за которое он может быть подвергнут импичменту, оказав давление на Украину, чтобы расследовать действия бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера", - пишет газета. "Он несколько раз менял свою версию, и к этому нужно относиться с подозрением. Вместе с тем, возьмите то, что он говорит, и сравните это с фактами, - указал в среду сенатор Линдси О. Грэм, говоря о Сондленде. - Я просто знаю, что [Украина] получила деньги, а расследований в отношении Хантера Байдена и Джо Байдена не было. Вот что я знаю". "(...) Центральное место в позиции республиканцев занимают показания Сондленда, где он пересказывает разговор 9 сентября, в ходе которого Трамп, по словам посла, сказал: "Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу услугу за услугу". Белый дом и его союзники утверждают, что эти замечания являются оправдательными, и Трамп зачитал их журналистам, когда покидал Белый дом на пути в Техас, пишет The Washington Post. "Некоторые давние помощники Трампа заявили, что, судя по вступительному заявлению Сондленда, они ожидали, что его показания будут хуже, и считают, что перекрестный допрос республиканцев во второй половине дня был эффективным. По словам двух помощников Белого дома, самой эффективной защитой стало то, что он не смог указать, кто сказал ему, что помощь связана с расследованиями (...)", - говорится в статье. Источник: The Washington Post