"Нам не нужна революция"

"Являясь омбудсменом Путина, Борис Титов защищает права российских предпринимателей. Однако ситуация в этой сфере усложняется, господствует государственная бюрократия", - пишет немецкое издание Die Zeit. В интервью журналистам издания Алисе Боте и Уве Жану Хойзеру Борис Титов говорит о России, упущенных шансах и Западе.

Говоря о деле американского инвестора и бизнесмена Майкла Калви, Титов отметил: "Калви годами зарабатывал хорошую репутацию. (...) Он был очень уважаемым инвестором на российском рынке. Внезапно спор об акциях банка превратился в уголовное дело. Я могу назвать много подобных случаев. Мы только что узнали, что в Ростове-на-Дону был осужден предприниматель Андрей Каковкин из нашего "лондонского списка". Мы убеждены, что он невиновен. Но вчера его приговорили к трем годам тюрьмы".

"Это типичный случай: одна из сторон конфликта пытается превратить спор в уголовное дело. В России это, к сожалению, не редкость. В данном случае следователи даже проявили мягкость и закрыли дело, но прокуратура возбудила его снова и настаивала на большом сроке. А у нас судьи, как правило, удовлетворяют жесткие требования", - указал собеседник издания.

"Наша правовая система находится в трудном положении. В ней нет ни достаточной прозрачности, ни нужного профессионализма, - считает Титов. - Иногда нам помогает Верховный суд. В нашем уголовно-процессуальном кодексе есть, например, уникальная 108 статья, которая должна защищать предпринимателей от ареста, пока ведется следствие. Но ее, к сожалению, интерпретируют очень вольно, и многие люди все же часто оказываются за решеткой".

"В России существует мощная прослойка бюрократии, причем не только в органах безопасности. Эта прослойка живет по своим собственным правилам. Когда на Западе говорят, что власть идет сверху, я говорю: у нас горизонтальная власть, превосходство бюрократии, работающей на свои собственные интересы. Проломить эту прослойку сверху зачастую очень тяжело, но и снизу мы мало что можем сделать", - сказал Титов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как изменилась Россия за семь лет его пребывания в должности омбудсмена, Титов отметил: "Как чиновник я должен вам сказать: все отлично! У нас стабильная ситуация в экономике, надежные резервы, инфляция под контролем. Это чиновничья правда. Все чиновники пытаются сделать государство богаче. Но для предпринимателей ситуация даже ухудшилась. В более благоприятные годы, к которым для постсоветской экономики я отношу 2007 и 2008 год, экономика развивалась хорошо, осуществлялось много инвестиций, появилась конкуренция. До 2008 года порядок обеспечивался антикризисным менеджментом. Но мы, к сожалению, упустили момент перемен. (...)Вместо того, чтобы позволять экономике расти дальше и ослабить регулирование, как делается во всем мире, мы продолжали придерживаться жесткой финансовой политики. Мы повышали налоги и имели неизменно высокую процентную ставку Центробанка. Конечно, в том, что экономика не развивается, есть доля российских органов безопасности. Но вина лежит и на представителях правительства, ответственных за финансы. Политика задушила экономику, начал расти государственный сектор, закрепилась наша зависимость от нефти и газа".

"В стране по-прежнему имеются страхи, и каждый день лобби, выдающее себя за либералов, но в действительности олицетворяющее консервативную школу, рассказывает Путину, что следовать нашей стратегии нельзя: мы якобы пойдем на огромный риск, уменьшение процентной ставки ослабит рубль, нам придется экономить ресурсы, на Западе сейчас преобладают экономические риски, цена не нефть может упасть. Но то же самое это лобби утверждало еще вчера. Стабильность для этих людей превыше всего", - подчеркнул собеседник издания.

По мнению Титова, с мощной бюрократической прослойкой необходимо бороться снизу: "Сверху можно посадить за решетку еще пару чиновников, но система паразитарна, за каждым, кому придется уйти, последуют двое новых. Пока у нас будет слабое предпринимательство, мы не победим бюрократию. Нам нужны экономические реформы, чтобы появилась настоящая конкуренция. Чтобы, наконец, встали на ноги мелкие предприниматели, вырос средний класс, независимый от государства".

Требовать больших реформ, по мнению собеседника издания, неэффективно. "Мы, в свою очередь, хотим сначала сформировать особые зоны, с управлением на высшем уровне. Нам нужна не революция, а рациональные шаги, как принято в предпринимательстве", - отметил омбудсмен.

"В начале 1990-х годов один японский аналитический центр написал нашему правительству: "Ваше правительство поставило перед собой две большие задачи. На первом месте для вас стоит приватизация, на втором - конкурентоспособность. Мы думаем, вы совершаете здесь ошибку". Тогдашние советники, в основном это были советники из США, требовали шоковой терапии для России. Она практически привела к легализации монополий. Рынок заставил людей уйти в теневую экономику, и российским гражданам пришлось самим спасать себя и свои фабрики. (...) Запад не понял Россию, по сей день. Россия - европейская страна", - указал Титов.