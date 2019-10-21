Генная мутация, благодаря которой некоторым людям требуется лишь пять часов сна

"Тот, кто хочет быть здоровым, должен хорошо высыпаться: восстанавливающий силы ночной покой может предупреждать воспаления, тревожные состояния и, например, болезнь Альцгеймера или рак. Но почему некоторым людям достаточно лишь малого количества сна? Ученые из США, возможно, нашли ответ на этот вопрос", - сообщает немецкий журнал Focus.

Ин Хуэй-Фу, биолог из Калифорнийского университета, совместно с коллегой Луи Птачеком, получившие ранее множество электронных писем от людей, сообщавших, что для отдыха им требуется лишь малое количество сна, взяли анализы крови у двух мужчин: отец и сын утверждали, что для полноценного отдыха им достаточно менее шести часов сна.

"Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine. В своей статье исследователи пишут об обнаруженной новой генной мутации, помогающей понять регуляцию сна человеческого организма. Ранее были известны только две генные мутации", - передает издание.

"Чтобы сделать дополнительные выводы, исследователи вывели мышей с такой же мутацией гена. Животные действительно спали значительно меньше, чем мыши без мутации. (...) Чтобы проверить, влияло ли меньшее количество сна на память мышей, исследователи подвергали животных случайным ударам током. В обычном случае мыши, испытывавшие недостаток сна, на следующий день не вспомнили бы об ударах током. Однако когда животных с генной мутацией помещали в пространство, где их подвергали ударам током, они вели себя осторожно".

"Исследовательница Хуэй-Фу предполагает, что генная мутация позволяет людям спать более эффективно. Но результаты исследования могут иметь положительное значение и для людей, не имеющих такой мутации: например, исследование может послужить основой для разработки препаратов для людей, страдающих бессонницей", - передает Focus.