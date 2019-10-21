Когда оргазм не является источником удовольствия

"Упрощенный взгляд на сексуальное удовлетворение, сосредоточенное на оргазме, ставится под вопрос из-за опыта "плохих" оргазмов", - пишет Le Figaro.

"(...) Следует отметить тот факт, что некоторые мужчины видят в женском оргазме выражение способности хорошего любовника "суметь доставить наивысшее удовольствие" своей партнерше", - говорится в статье.

"На многих женщин при половых контактах с мужчинами давит то, что они должны достичь оргазма ради того, чтобы потешить эго своего партнера", - поясняют три психолога из Мичиганского университета и Университета Куинс в Кингстоне (Канада) в сентябрьском номере журнала Archives of Sexual Behavior.

"Сара Чедвик вместе со своими коллегами Мириам Франсиско и Сари ван Андерс решила изучить "плохие" оргазмы, то есть те, которые происходят в негативном контексте. Авторы ссылаются на те оргазмы, которые могут возникнуть во время полового акта по принуждению, и ратуют за то, чтобы об этом заговорили во избежание распространения мифа о том, что женщина, которая испытывает оргазм, обязательно занимается сексом по согласию. Не говоря уже о чувстве виновности, которое могут испытывать жертвы изнасилования, авторы рассматривают также плохие оргазмы, пережитые как таковые, даже в сексе по согласию", - описывает журналист Дамьен Маскре.

"Исследователи набрали через интернет 726 добровольцев, чей средний возраст составлял 29 лет, которые раньше испытывали "плохие" оргазмы, а затем проанализировали ответы тех 289 участников, которые подробно описали свой опыт. Это позволило им выделить две основные категории плохих оргазмов", - указывает издание.

"С одной стороны, это те оргазмы, которые происходят во время полового акта по причинам, которые не являются строго сексуальными, будь то положительные (например, желание близких отношений или проявление любви к другому человеку) или отрицательные (чтобы избежать ссоры по этому поводу)", - отмечает журналист.

"С другой стороны, речь идет о плохих оргазмах, которые происходят после того, как на их достижении настоял партнер (или партнерша)", - говорится далее.

"(...) В любом случае, ответы как женщин, как и мужчин, подтверждают то, что точка зрения на оргазм как на маркер сексуального удовлетворения, является упрощенческой и ограниченной", - пишет Le Figaro.

"Наше исследование подчеркивает то, что негативные ощущения могут снизить качество оргазма в сексе по согласию, ослабляя или сводя на нет физическое и/или психологическое удовольствие, связанное с оргазмом", - заключают авторы.