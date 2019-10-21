Юваль Ной Харари: "В будущем человеку придется заново изобретать себя каждые десять лет"

"(...) Одни называют его одним из самых влиятельных мыслителей нашего времени. У других он вызывает раздражение. В свои 43 года израильский профессор истории Юваль Ной Харари продал почти 20 млн экземпляров своих книг. Путешествуя по миру, чтобы поделиться своим видением будущего, он является персоной грата в Силиконовой долине, но его также читают в Китае и России", - пишет журналистка Le Figaro Соня Депрез.

"(...) Я не думаю, что произойдет катастрофа, где все умрут. Искусственный интеллект (ИИ) не собирается вызывать гибель людей, скорее, он будет преобразовывать сегменты человечества, увеличивать его... Так же, как мы отличаемся от неандертальцев, люди сто лет спустя будут отличаться от нас. Я приведу вам примеры: мы являемся органическими соединениями, и одна из наших основных характеристик заключается в том, что для того, чтобы функционировать, все наши части должны быть в одном месте. Но как только произойдет открытие, как соединить мозг и компьютер напрямую, эта идея больше не станет неизбежной. Вы сможете иметь бионическую руку где-то в другом месте, в другой стране или на другой планете и чувствовать эту руку. Мы сможем иметь несколько тел, несколько аватаров, которые расширят наши ощущения, подобно тому, как летучие мыши зависят от эхолокации, или змеи, которые способны чувствовать электромагнитные поля", - отмечает Юваль Ной Харари в интервью Le Figaro.

"(...) Впервые в истории мы не знаем, какие навыки нам понадобятся в будущем. Мы только знаем, что рынок труда будет очень волатильным. Вам придется все время заново изобретать себя, это самый важный навык, который нужно изучить, вместо того, чтобы совершенствовать кодирование или приобретать другие технические навыки. Куда более ценно умение сохранять умственную гибкость до старости. Если нам больше не нужны водители, потому что транспортные средства будут ездить сами, но при этом нам нужны учителя йоги, то мы должны уметь немного видоизменить свою личность, чтобы переключиться с одного на другого. И для такого изменения может понадобиться делать это не один раз, а раз в десять лет", - поясняет эксперт.

"(...) Существует большая разница между приобретением навыка и развитием более широкого познания мира. Изучение китайского языка может стать менее актуальным, потому что Google -переводчик улучшится настолько, что людям будет все меньше и меньше нужно знать языки. Но изучение другого языка может изменить ваше понимание мира, а это всегда очень важно. Знание даты битвы при Азенкуре наизусть устарело, но глубокое понимание того, что такое история, и осознание того, что само собой разумеющиеся вещи на самом деле являются результатом исторического процесса, останется крайне актуальным", - указывает Харари.

"(...) Первый шаг - надо построить более прочные связи между политикой и наукой. Политики и граждане должны лучше понимать науку, а ученые должны осознавать свои политические обязанности. Вам не нужно писать диссертацию, но вы должны понимать динамику изменения климата и потенциальную силу ИИ. Люди, которые говорят нечто вроде: "Какое значение имеет то, что температура поднимется на 2 C, будет чуть теплее" или "ИИ никогда не сможет заменить человеческую интуицию", не понимают масштабов вызовов, стоящих перед нами. Что касается ученых, особенно когда они разрабатывают новые технологии, я бы посоветовал им подумать о мировых политиках или политике, которого они боятся больше всего на свете, и задуматься: что он или она сделает с технологией, которую я разрабатываю? С незапамятных времен Сократ, Иисус и Будда советовали людям "познать себя самого". За исключением того, что в то время не было конкуренции. Когда вы читаете эти строки, правительства и компании уже стремятся взломать вас. Если они узнают вас лучше, чем вы сами, то они смогут продать вам то, что они захотят, будь то продукт или политик", - предостерегает собеседник издания.

"(...) Одна из причин, почему так много внимания уделяется иммиграции, заключается в том, что это проблема, которую люди могут понять, в то время как они не понимают, что такое ИИ. Часто в политике или где-то еще люди говорят не о том, что важно, а о том, что они понимают. Экстремистские политические движения обращаются к нашим основным эмоциям: страху, ненависти, гневу... Попробуйте воодушевить людей по поводу иммиграции, играя на идее разрушения нашей культуры. Все люди испытывают очень сильные эмоции по этому поводу. Но если вы заговорите о чем-то гораздо более важном, например, о регулировании контроля данных, то большинство людей этого не поймут. Я думаю, что важно, чтобы это стало предметом общественной дискуссии. Это лежит на ответственности ученых", - считает эксперт.

"Часть моей работы заключается в том, чтобы донести этот месседж. Кто владеет моими медицинскими данными, моей ДНК? Законно ли то, что Google, правительство имеют к ним доступ? А может, работодатель или страховая компания? Такое положение уже возымело последствия: когда вы обращаетесь за кредитом в банк, во многих странах ваше досье изучается не людьми, а алгоритмами, в которых есть данные, в том числе данные вашей учетной записи Facebook и вашего оператора мобильной связи. Для собеседования при приеме на работу мы все больше полагаемся на технологии, которые анализируют выражения лица, язык тела, мы разрабатываем программу, чтобы выяснить, лгут ли люди, благодаря кровяному давлению, которое можно измерить на расстоянии, посмотрев на лицо. Законно ли использовать эту технологию на переговорах, чтобы получить преимущество? Все это становится реальностью, и, в конце концов, это политическая проблема", - утверждает Харари.

"(...) Тут важна не роль отдельных людей. Это должно быть ответственностью правительств. Большинство людей не могут отказаться от использования смартфонов или социальных сетей, потому что они слишком зависят от этих систем. Часто ваш работодатель заставляет вас использовать их, и если вы прекратите ими пользоваться, вы потеряете работу. Если вы подросток и перестанете находиться в социальных сетях, вы будете страдать от социальной изоляции. Более того, эти технологии приносят много больших преимуществ. Я настоятельно рекомендую людям время от времени отключаться от интернета. По крайней мере, двадцать четыре часа в месяц, в идеале неделю или больше ежегодно. Но полное отключение от интернета нереально. Именно правительства должны эффективно регулировать эти технологии, чтобы они приносили пользу всем людям, а не только небольшой элите. Ключом к тому, чтобы предотвратить создание цифровых диктатур является возможность регулировать владение данными, которое становится самым важным богатством в нашем мире", - резюмирует собеседник издания.