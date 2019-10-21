Москва приглашает Африку в Сочи: большое возвращение России на континент?

"(...) В Африке Москва стремиться набрать обороты и больше не удовлетворяется своим имиджем продавца автомата Калашникова. Вот почему на этой неделе Владимир Путин будет председательствовать на своем первом большом африканском саммите", - пишет журналист французской газеты Ouest-France Филипп Шапло.

"В курортном городе Сочи 23-24 октября состоится первый саммит Россия-Африка. Там ожидают приезда тридцати лидеров из бывших коммунистических "братских стран", таких как Эфиопия или Ангола, которые занимают видное место, а также из тех государств, куда Москва недавно продвинула свои пешки, таких как Центральноафриканская Республика или государства Западной Африки. Пешки продвигались напрямую, либо через частные военные компании, такие как группа Вагнера...", - отмечает автор статьи.

"Повестка дня российско-африканского саммита включает политические и экономические дискуссии, нацеленные на то, чтобы показать, что россияне, также как Китай или Европа, могут быть надежным партнером", - пишет издание.

(...) По мнению Чарльза Робертсона, главного экономиста инвестиционной компании "Ренессанс Капитал", "у России есть конкурентное преимущество, ее набор квалификационных навыков в области вооружений и углеводородов лучше, чем у Китая". Он также считает, что Москва не запаздывает. "Африка продолжит набирать темп, к 2030 году там будет самый быстрый экономический рост в мире. Пирог увеличивается".

"В настоящее время российское влияние в Африке остается незначительным, - полагает газета. Так, Арно Калика, младший научный сотрудник Французского института международных отношений (IFRI), считает "неверным" говорить о массовом российском присутствии на континенте".

"(...) Однако существует риск (или шанс, в зависимости от выбранного угла зрения) того, что Москва станет инвестировать в континент, на котором можно видеть, как Запад освобождается от обязательств и население которого регулярно демонстрирует падение интереса к бывшим колониальным державам", - рассуждает Шапло.

"(...) Не следует сводить все это только к противостоянию (с Западом). Мы не Советский Союз, у нас нет ни его амбиций, ни возможностей, ни ресурсов", - отмечает Евгений Корендясов, бывший посол, а ныне сотрудник Институт Африки РАН в Москве.

Такое мнение разделяет директор Франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен. "Хотя все говорит о том, что вовлеченность России в Африку является устойчивой, в будущем ее стратегическое влияние не должно существенно увеличиться [...]. Общий тон опубликованных в западной прессе статей о великом возвращении России в Африку может создать впечатление триумфального шествия. Ничего подобного нет", - считает он. (...)