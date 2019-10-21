"Хватит ли 100 тампонов на неделю в космосе?"

"В открытый космос впервые вышел исключительно женский экипаж. NASA долгое время пренебрегало женщинами-астронавтами: американское космическое агентство разработало косметичку для космоса - но у него долгое время не было подходящих скафандров", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Инженер-электрик Кристина Кук и биолог Джессика Мейр отремонтировали элемент электропитания на внешней стене МКС", - поясняет журналистка Юлия Кёппе. Для этого женщины впервые вышли в открытый в космос без мужского сопровождения.

"Американское агентство имеет долгую историю закореневшей дискриминации и абсурдных неловкостей в обращении с женщинами-астронавтами", - пишет издание.

"Так, первый исключительно женский выход в открытый космос изначально должен был состояться еще в марте, однако был спешно отменен. Проблема заключалась в том, что на Международной космической станции был только один подходящий скафандр. Остальные оказались слишком велики для Кристины Кук и Энн Макклейн, в результате чего Макклейн пришлось остаться внутри, ее заменил астронавт Ник Хейг. Самые маленькие размеры скафандров, S и XS, были отменены еще в 1990-х годах, они были слишком дорогими", - говорится в статье.

"Этот инцидент был особенно неловким, так как NASA громко анонсировало первый исключительно женский выход в открытый космос", - отмечает Кёппе.

"Изначально NASA вообще не планировало отправлять женщин в космос. Сначала в отборе могли участвовать только военные летчики-испытатели. (...) Когда в 1970-х годах NASA решило допустить к отбору и женщин, космическое агентство, вероятно, хотело сделать их пребывание в космосе максимально приятным. В 1978 году инженеры NASA разработали косметичку, которая включала в себя среди прочего блеск для губ и тени для век". (...) "Можно представить себе, как инженеры, большинство из которых были мужчинами, спорили о том, что должно быть в косметичке", - сказала Салли Райд, первая женщина, полетевшая в космос от NASA в 1983 году".

"В конечном счете принадлежности не вошли в стандартное снаряжение женщин-астронавтов, но Райд встретилась и с другими абсурдными моментами. Так, например, ее спрашивали, хватит ли 100 тампонов на неделю в космосе", - передает издание.

Тампоны, отмечает Кёппе, могут вообще не понадобиться женщинам-астронавтам. "Так как экипаж пьет переработанную мочу, женщины чаще всего употребляют гормоны для предотвращения менструации - так моча не загрязняется и остается пригодной для употребления".

Тем не менее, благодаря женщинам в космосе появились и новшества. "Так, женщинам астронавты на МКС обязаны появлением туалетов. Первые космонавты мочились в шланг, надеваемый на пенис. Для дефекации также имелись только пакеты".

Сегодня соотношение мужчин и женщин в NASA более сбалансировано: женщинами являются 12 из 38 астронавтов. А на прошлой неделе новую модель скафандра также демонстративно представляла женщина, передает Der Spiegel.