Восстание мертвых

"Люди в России парализованы яростью и апатией", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Небо тусклое. "Так туманно", - говорю я. "Это не туман, - говорят люди, - это дым из Сибири". (...) Пожары - в десятках километров отсюда, в Иркутской области, но их последствия видны и здесь. Говорят, правительство отказывается их тушить, так как это слишком дорого для него, - повествует журналистка Алина Швермер. - Этим летом Россия была разгневана; в Москве люди неделями протестовали против манипуляций на выборах, за границей писали о падающей популярности Путина. И одновременно присутствовало это равнодушие".

"Ярость вкупе с апатией - это, наверное, очень русское сочетание. Ярость держится столько лет, что приходится защищаться апатией", - отмечает автор статьи.

"Люди не верят в перемены. Оппозиция в Москве - это, по их словам, лишь театр. "Она есть, потому что ей разрешено быть", - говорят они. Для того, кто действительно опасен, аппарат найдет другие решения".

"Путин, любимый злодей бондианы Запада, здесь предстает другим, менее значительным, он лишь часть системы. "Когда он умрет, - говорит одна женщина, для которой немыслимо, что Путин может исчезнуть другим способом, - когда он умрет, придет другой". Люди хотят в первую очередь, чтобы власти были лишены олигархи и коррумпированные чиновники", - передает издание.

Некоторые хотели бы вернуть и прежние времена. "Сегодня супермаркеты полны товарами, но мы ничего из этого не можем оплатить", - говорят они. "Показной капитализм. Переживаемый сочетанием сарказма и стоицизма, а также гордости", - отмечает Швермер.

"Настоящего восстания она боится, говорит та, что ждет после Путина еще одного такого же. (...) "Если мы всерьез будем сопротивляться, они затопчут нас, как муравьев". Недовольны не все. Я знаю людей, которые живут здесь хорошо, в заработанном тяжелым трудом новом благосостоянии. Для них система функционирует. Многие другие сфокусировались на собственной жизни и больше не хотят говорить о политике".

"У нас все равно нет власти. Мы как мертвецы", - говорят они.

"Иногда ненадолго возникает пожар и мертвые восстают. А потом снова наступает покой, и Сибирь окутывает дым", - пишет Die Tageszeitung.