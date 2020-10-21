Теракт в Конфлане: прежде чем напасть на учителя, убийца Самюэля Пати изучал несколько мишеней

По данным газеты Le Monde, которая изучила аккаунт террориста, убившего Самюэля Пати в Twitter, его резкий разворот начался 25 сентября, в день нападения перед бывшим помещением редакции журнала Charlie Hebdo. В среду к обвинению были привлечены семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

"(...) По прошествии девяноста шести часов содержания обвиняемых под стражей в полиции постепенно восстанавливается нить событий, приведших к теракту. С одной стороны, появляется одиннадцатидневный цикл, который начинается 5 октября с первого урока Самюэля Пати о свободе выражения мнений, а с другой, происходит непреодолимая радикализация в интернете молодого беженца, чье желание вступить в битву стало особенно явным в конце сентября, согласно его аккаунту в Twitter, с выдержками которого сумела ознакомиться газета Le Monde после их публикации в издании Mediapart - речь идет о более 2200 сообщений", - говорится в статье.

"После изучения учетной записи в Twitter, созданной в июне и использованной для заявления о теракте, перемена взглядов будущего террориста проявляется с 25 сентября. То есть в день нападения близ бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже, где молодой пакистанец серьезно ранил двух сотрудников информационного агентства First Lines", - пишут авторы статьи Элиза Венсан и Николя Шапюи.

"Хотя в статьях по этому поводу уже публично представлен портрет молодого человека, полностью одержимого исламом в его самой строгой версии, но именно с того дня Абдуаллах Абуезидович Анзоров делает еще один шаг вперед, стремясь, как минимум, трижды получить адреса людей, виновных, на его взгляд, в оскорблении Пророка. Самюэль Пати станет четвертым", - отмечают журналисты.

"25 сентября (...) он дважды спрашивал у своих знакомых адреса тех людей, которые, на их взгляд, оскорбляли ислам в социальных сетях", - указывают авторы статьи.

"(...) Абдуаллах Абуезидович Анзоров по-прежнему оставался осторожным в своих сообщениях о своих намерениях, вступая в контакт с людьми, спрашивавшими его о том, что он планирует делать. Несколькими днями ранее человеку, который выразил в Twitter свое "желание" умереть, "отрубив голову в порыве джихада", он ответил: "Посдержанней, друг". Аккаунт этого человека был удален, как и большинство профилей, с которыми он регулярно взаимодействовал", - пишет Le Monde.

"(...) Находящийся под стражей в полиции автор видеоролика Брахим К., у которого есть сводная сестра, в настоящее время находящаяся в иракско-сирийской зоне, признал, что убийца связался с ним через сообщения WhatsApp, по данным телеканала BFM-TV. В своих сообщениях в социальных сетях отец ученицы оставил свой номер телефона, чтобы с ним можно было связаться. Что они сказали друг другу? Они упоминали о плане насильственных действий? В любом случае, между двумя мужчинами произошел обмен мнениями, но изучение их телефонной связи все еще продолжается.", - говорится в статье.

"Как сообщает Le Parisien, находящийся под стражей в полиции Сефриуи также отрицает факт того, что он знал о каких-либо насильственных планах. На данном этапе расследования прямого общения между этим скандальным активистом и террористом не установлено. Независимо от того, что решат органы правосудия, президент республики Эммануэль Макрон объявил во вторник, 20 октября, что он намерен в среду объявить о роспуске пропалестинской организации "Шейх Ясин", которую основал Сефриуи ", сообщают журналисты.

"Также продвинулось следствие по профилю Абдуаллаха Абуезидовича Анзорова. Помимо показаний его родственников, которые все описывали неразговорчивого мальчика, занимавшегося боевыми видами спорта, радикализация которого началась около года назад, изучение его аккаунта в Twitter дает хорошее представление о его личности", - говорится в статье.

"5 сентября он написал друзьям: "Вы знаете, что шесть журналистов Charlie Hebdo, погибших в результате взрыва, были похоронены в Израиле?" Между двумя религиозными размышлениями или цитатами из Корана он нападал на христиан, евреев, атеистов и на все виды поведения, которые, по его мнению, считаются "харамом", то есть греховными деяниями, запрещёнными в исламе, такие как танцы, пение, просмотр видео Netflix и даже потребление сыра Caprice des dieux, продукта, считающегося "политеистическим"...

"Абдуаллах Абуезидович Анзоров также критиковал "суфиев" и всех тех, кто не разделял его видение ислама, называя себя "ваххабитом". Он был особо злобно настроен по отношению к правительству Саудовской Аравии под руководством наследного принца Мухаммеда бен Салмана и к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Он скорее защищал главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана и талибов в Афганистане", - пишет Le Monde.

"(...) 7 октября, за десять дней до своего нападения, он также поддерживал Идрисса Сихамеди, президента гуманитарного объединения BarakaCity, о роспуске которого объявила исполнительная власть на следующий день после теракта, намереваясь поступить таким же образом с другими подобными организациями. Этот скандальный деятель с лета открыто совершал нападки на активистку и бывшую журналистку Charlie Hebdo Зинеб Эль-Разуи, много рассказывая о ее личной жизни.

"(...) Удивительно, что после публикации 8 октября видеоролика отца ученицы коллежа Буа-д'Ольн в Конфлан-Сент-Онорин Абдуаллах Абуезидович Анзоров не упомянул об этом деле. С 11 октября он больше ничего не публиковал и даже стер все свои сообщения. До самого дня теракта, когда он заявил о своем поступке посредством фотографии обезглавленного Самюэля Пати", - резюмирует издание.