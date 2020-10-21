В штабе Алексея Навального: "Теперь мой телефон уж точно прослушивается"

"В городе Тверь, расположенном в 200 километрах от Москвы, сторонники главного оппонента президента России Владимира Путина становятся жертвами преследований и угроз со стороны полиции", - пишут журналисты Liberation Люсьен Жак и Нижина Бероева.

"(...) Андрею Проскудину 30 лет, он "координатор" местного штаба Алексея Навального; Павлу Кузьмину 27 лет, он второй постоянный член команды", - говорится в статье.

"(..) В прошлой жизни Андрей был учителем истории, в 2016 году он вступил в команду Алексея Навального для открытия тверского офиса, расположенного в здании в центре города, за тщательно ухоженным фасадом которого скрывается откровенно полуразрушенный задний двор. Помимо Андрея и Павла, в свободное время на помощь приходят около десяти постоянных волонтеров. В тот день для участия в экспедиции приехали 20-летний Ян и 23-летняя Аня", - указывают авторы репортажа.

"Несколько дней назад, - рассказывает Андрей, - к нам обратились жители одного района Твери. Они узнали, что мэрия хочет расширить улицу, которая проходит перед их домами. Они против этого и просят нас помочь им рассказать об их проблеме". Такие звонки сотрудники Навального получают, по оценке Павла, один-два раза в неделю. Их становится все больше и больше. По его мнению, это знак того, что их упорный труд, направленный на то, чтобы заявить о себе и завоевать доверие населения, начинает приносить плоды", - передают журналисты.

"Когда Андрей садился в машину, его телефон завибрировал. Пришло сообщение от местного чиновника: "Что вы собираетесь там делать, и что это за иностранный журналист с вами ?!" Он скептически пожал плечами. "Ну вот, теперь мой телефон уж точно прослушивается".

"Бурашевское шоссе пролегает к югу от Твери, в жилом районе с небольшими ярко окрашенными домиками, тротуарами с колеями и пыльными дорожками с платанами. У дома ? 23, напротив красивого красно-белого домика, толпа жителей ждет прибытия команды Навального. (...) Это российская глубинка с ветхими фабриками, спальными пригородами и провинциальными деревнями, та, которая, как мы думали, полностью деполитизирована и дружно голосует за Владимира Путина, проглатывая все пропагандистские басни о его оппонентах... И тем не менее жители пришли и описывали перед камерой сторонников Алексея Навального ту несправедливость, с которой они столкнулись, дорогу, которая теперь будет проходить под их окнами, и вибрации, вызванные проезжающими грузовиками, которые рискуют обрушить их дома; на бесчисленные письма, отправленные мэру, губернатору, депутатам, они не получили никакого ответа", - говорится в репортаже.

"(...) Мы хотим, чтобы нас услышали, - взволнованно сказал один из жителей, - и чтобы прекратили попирать наши права". Они никогда не "играли в политику", никогда особо не поддерживали оппозицию и даже не питали иллюзий по поводу того, что власть может позаботиться о них, - отмечают журналисты. "Но теперь они собираются против нашей воли растоптать наши дома, и никто нам не отвечает". Отсюда отчаянное решение обратиться к оппозиции. "Посмотрим, - говорит одна дама, стоящая в стороне. - "Единая Россия" нас игнорирует, власть нас презирает. Если эти молодые люди нам помогут, то мы их поддержим".

"Ян собирался убрать свою камеру, когда сбоку подъехала полицейская машина. Из нее вышли двое, их встретили насмешками и упреками. "Подумаешь, я устроил вечеринку по случаю дня рождения на улице, и они мои друзья. Я что не имею права?" - усмехается один мужчина, вызывая улыбки у всех собравшихся. Двое полицейских выглядели скорее застенчиво, чем угрожающе, под напором ругани соседских бабушек они с трудом подбирали слова. Они проверили несколько паспортов и в конечном итоге уехали, забрав парня, у которого нет паспорта и который вышел на свободу из полицейского участка через несколько часов. (...) Очевидно, что контроль был спланирован так, чтобы помешать работе оппозиционеров и дать понять жителям Бурашевского шоссе, что такое сборище ставит их под прицел властей. Для команды Навального это стало еще одним напоминанием о том, что их активность не приветствуется. Их лидер, отравленный в августе и сумевший выжить, все еще выздоравливает в больнице "Шарите" в Берлине, и его возвращение в Россию обещает стать богатым на события. А для его сторонников на местах преследования и угрозы со стороны полиции являются обычным делом", - пишет Libération.

"В 2018 году, во время президентской кампании, помню, как один парень написал мне в сети ВКонтакте с фальшивого аккаунта с угрозой: "Будь осторожен и смотри под ноги, можешь попасть в больницу... ", - рассказывает Андрей. Я не обратил на это внимания, а на следующий день он написал моей маме, прося ее быть поосторожнее со мной... описывая футболку, которая была на мне в тот день. И тогда я понял, что он преследовал меня физически. С тех пор, когда я прихожу из офиса домой, я всегда думаю о том, что внизу меня может кто-то поджидать".

"Такая мысль возникает регулярно, - говорит Аня. - Мы знаем, что с нами что-то может случиться. Я стараюсь принимать предосторожности и не думать об этом слишком много". В активе Андрея уже два дня в тюрьме. Павел подвергся нападению во время митинга. В прошлом году полиция провела обыск в их офисе и конфисковала все оборудование, которое пришлось закупать за большие деньги. Обыск прошел и в доме Андрея и его матери. "Моя мать, конечно, боится за меня. Но она меня поддерживает, она знает, что это та жизнь, которую я выбрал". "Мои родители обеспокоены, они не понимают, зачем я все это делаю", - рассказывает Ян. Мы пришли к компромиссу: мы просто никогда об этом не говорим, чтобы не спорить".

"Павла еще не обыскивали. Он настроен фаталистически, ждет своей очереди и озабочен одной навязчивой идеей: только бы полиция в какой-то момент не уничтожила его коллекцию миниатюрных солдатиков," - резюмируют Люсьен Жак и Нижина Бероева.