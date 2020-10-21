Россия и США приближаются к согласию относительно ядерного оружия

"Незадолго до выборов американский президент находится в поиске внешнеполитического успеха. Ради него он готов отказаться от прежних требований в адрес Москвы", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В последние дни на переговорах о будущем последнего крупного договора о разоружении, заключенного между США и Россией, обе стороны сильно сблизились. После обоюдных уступок временное продление договора СНВ-III на один год, кажется, стало более реалистичным".

"Однако дьявол кроется в деталях, - отмечает журналист Андреас Рюш. - Государственный департамент США говорит о "подлежащем верификации" соглашении. Но россияне ничего подобного не предлагали. В заявлении Москвы о заморозке числа ядерных боеголовок речь идет лишь о "политическом обязательстве", которое возьмут на себя Россия и США. Это кодовое слово, обозначающее отсутствие готовности закреплять это в обязывающей форме на основе международного права. К тому же Москва привязала эту уступку к оговорке, что США не выдвинут других условий".

"Поэтому возможное соглашение в реальности не будет содержать новых правил верификации. Для их разработки понадобятся длительные технические переговоры, не говоря уже об отсутствии соответствующего желания у России. (...)Промежуточное решение будет впервые определять верхнюю границу для хранящихся на складах и предусмотренных для уничтожения ядерных боеголовок, а также так называемого тактического ядерного оружия. (...) Если стремиться здесь к точной верификации, то нужно договориться об инспекциях и правилах подсчета оружия в абсолютно новой сфере. Однако Россия не особенно позволяет заглянуть в свои карты; Кремль, по-видимому, желает лишь, чтобы обе стороны задекларировали свои арсеналы и согласились не увеличивать запасы".

"Ввиду нехватки времени американцам не остается почти ничего, кроме как пойти на уступки или сорвать переговоры. Так или иначе, в последние недели Вашингтон отказывался от одного условия за другим".

"Таким образом, в лучшем случае гора, вероятно, родит мышь - будет лишь ненадолго продлен статус-кво, чтобы выиграть время для более существенных переговоров, возможно, с новым американским президентом. Демократ Джо Байден, как и Россия, давно выступает за продление договора СНВ-III на пять лет", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.