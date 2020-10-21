Последний на сегодняшний день климатический апокалипсис - и какой урок мы можем из него извлечь

"Огромный рост содержания СО2 в атмосфере некогда привел к массовой гибели живых организмов. Ученые реконструировали катастрофу - и сделали тревожные выводы о текущем климатическом кризисе", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Согласно предположению эко-активистов, чем больше СО2 попадает в атмосферу и ускоряет изменение климата, тем вероятнее массовая гибель живых организмов на Земле. Климатический апокалипсис, которого они опасаются, был бы не первым в своем роде, заявляют ученые в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Geoscience. Им впервые удалось полностью реконструировать один из крупнейших случаев массового вымирания живых организмов в истории Земли, произошедший 252 млн лет назад".

"Команда ученых из Центра океанических исследований им. Гельмгольца GEOMAR и Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ изучила катастрофу, случившуюся в конце так называемого пермского периода. Тогда парниковый эффект полностью вышел из-под контроля и сделал невозможной жизнь морских животных, коралловых рифов, насекомых и других живых организмов. Всего исчезло 95% живых организмов в море и около 70% всех животных и растений на суше", - отмечает издание.

"Согласно выводам ученых, причиной массовой гибели живых организмов стала гигантская вулканическая активность на территории сегодняшней Сибири. (...) Всего в атмосферу попало почти 360 тыс. тонн СО2, пишут авторы исследования".

"Эта огромная концентрация СО2 в атмосфере Земли привела к своего рода экологическому эффекту домино, - поясняет издание. - (...) Масштабные выбросы СО2 вулканами привели к сильному парниковому эффекту, который в свою очередь привел к экстремальному потеплению и окислению океанов. Эти эффекты проявляются и в сегодняшнем климатическом кризисе, хотя и в значительно более слабой форме".

"Из-за высокого содержания СО2 в атмосфере и кислотных дождей стали быстрее разрушаться скалы и камни. Их части смывались в океаны и реки и увеличивали количество питательных веществ, например, фосфатов и нитратов. Это приводило к размножению определенных растений и активизировало фотосинтез. В результате в океанах сильно сократилось содержание кислорода. А без кислорода нет жизни - многие растения и животные погибли. Окисление сделало все остальное и уничтожило коралловые рифы и понесшие большие потери популяции моллюсков", - говорится в статье.

"Конечно, тогдашние извержения вулканов не стоит сравнивать с сегодняшними выбросами, вызванными человеческой деятельностью, отмечает морской биолог Хана Юрикова. По ее словам, выбросов сегодня гораздо меньше. Однако накопление CО2 в атмосфере происходит значительно быстрее, чем 250 млн назад. (...) "Примерно 200 лет, прошедших после начала индустриализации, - это крошечный период времени для такого большого количества СО2", - передает ее слова Der Spiegel.