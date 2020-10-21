Насколько смертелен Covid-19?

"Одно из исследований ВОЗ вызвало замешательство: смертность среди зараженных коронавирусом гораздо ниже, чем предполагалось? Это заблуждение", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Поводом для текущей дискуссии стали первые результаты исследования авторитетного эпидемиолога Джона Иоаннидиса из Стэнфордского университета, опубликованные на сайте Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения - научного журнала, издаваемого ВОЗ", - поясняет издание.

"Иоаннидис проанализировал 61 исследование со всего мира, а также данные стран о смертности от Covid-19. Согласно его анализу, коэффициент летальности при заражении в среднем составлял во всех изученных исследованиях около 0,23%. Это означает, что в среднем из 10 тыс. людей, заразившихся коронавирусом, умирали 23 человека".

"Выявленная летальность при заражении, как правило, была ниже оценок, которые делались ранее в ходе пандемии", - заключает Иоаннидис. Так, согласно первым данным из Китая смертность при заражении оценивалась в 3,4%. В настоящий момент математические модели исходят примерно из 1%", - говорится в статье.

"В этой связи некоторые СМИ указывали на коэффициент смертности в результате болезни, указываемый Институтом Роберта Коха (RKI), который, согласно докладу, опубликованному в понедельник, составляет около 2,7%, то есть более чем в 10 раз больше показателя Иоаннидиса".

"Однако данные противоречат официальной статистике RKI только на первый взгляд. Чтобы измерить смертельный потенциал заболевания, нужно учесть два параметра. Коэффициент летальности при заражении, сокращенно IFR: он показывает долю умерших от числа всех зараженных. Этот показатель был изучен в новом исследовании. Коэффициент смертности в результате болезни, сокращенно CFR: он показывает долю умерших от числа всех - и это слово имеет решающее значение - известных случаев заражения. На этот показатель ссылается RKI в своем ежедневном отчете".

"Так как заражение Sars-CoV-2 может протекать без симптомов и далеко не во всех странах проводится масштабное тестирование, множество случаев заражения по всему миру, вероятно, остаются не выявленными. Поэтому смертность в результате болезни, согласно ее определению, выше смертности при заражении", - поясняет Der Spiegel.

"В настоящий момент сложно сказать, сколько случаев остаются не выявленными. По данным ВОЗ, в мире может быть в 20 раз больше зараженных, чем подтверждено. Но и здесь речь идет лишь о грубой оценке", - указывает издание.

Сегодня наибольший шанс определить число невыявленных заражений дают исследования об антителах. "Однако опубликованные на данный момент исследования об антителах часто основываются на низком числе заболеваний. Это прослеживается и в так называемом Хайнсбергском исследовании, которое было также учтено в новом метаанализе и в котором коэффициент смертности при заражении составляет около 0,37%. Однако приблизительная оценка основывается лишь на нескольких летальных случаях, связанных с заражением коронавирусом".

К тому же, пишет издание, Иоаннидис учитывал в своем метаанализе исследования с более чем 500 выборочными пробами, не все из которых были репрезентативными для всего населения. Получается, его работа была не совсем "чистой" в научном понимании? "Целью Иоаннидиса не было выявление коэффициента смертности при заражении, действительного для всего мира. Он зависит от многих факторов. (...) Иоаннидис подчеркивает, насколько варьируется смертность - в зависимости от того, заражаются ли в основном пожилые люди, насколько высоко качество медицинского обслуживания и доля в населении людей с фоновыми заболеваниями. Так, летальность при заражении колеблется в изученных им исследованиях между 0% и 1,63%", - пишет Der Spiegel.