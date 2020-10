21 октября 2020 г. Роджер Бойес | The Times Путин запутался в собственной паутине "Проблема с замороженными конфликтами в неисправном холодильнике состоит в том, что через какое-то время они начинают дурно попахивать. Именно так и произошло с отвратительной потомственной враждой между армянами и азербайджанцами в суровой горной местности Нагорного Карабаха. Владимир Путин швырнул ее в ящик морозильной камеры с надписью "Восточная Украина, Южная Осетия, Приднестровье и прочие территории - съесть на досуге" и забыл. Теперь ему грозит полномасштабная война на южных границах России, которая вскоре может превратиться в геополитическую горячую точку", - пишет на страницах The Times обозреватель издания Роджер Бойес. "Именно так рушится имперская власть: центр пренебрегает периферией, проливается кровь, и сила лидера ослабевает", - полагает автор публикации. "Путин начал свое пребывание в Кремле с (...) военной операции против Чечни на Северном Кавказе. (...) Когда Чечня замолкла, ее сочли "стабильной" и поместили в путинский отсек глубокой заморозки. На западе он подтолкнул Белоруссию Александра Лукашенко к формальному союзу с Россией. Он отобрал Крым у Украины и разжег волнения на Донбассе, таким образом гарантируя, что Украина будет списана как слишком нестабильная, чтобы стать полноправным членом НАТО. На востоке он поощрял диктаторов Центральной Азии в их личном обогащении в обмен на верность Кремлю", - пишет Бойес. "Теперь эта система делегирования приспешникам-лоялистам, основополагающий принцип путинизма, разваливается", - считает автор, указывая на то, что прекращение огня в Нагорном Карабахе провалилось, потому что "Путину больше нельзя доверять как честному посреднику: он поставляет оружие как в Армению, с которой у него есть пакт о взаимной безопасности, так и в Азербайджан". "Если война перекинется через границу в Иран, у Путина будет еще более серьезный конфликт интересов, поскольку он рассчитывает на огромные продажи оружия Тегерану теперь, когда эмбарго на поставки оружия режиму было снято", - говорится в статье. "Тем временем Турция поставляет Азербайджану разведывательные беспилотные летательные аппараты и беспилотники-камикадзе. Они разрывают армянские танки, словно консервные банки. (...) Скоро армяне обратятся к Путину за новым оружием, и он окажется в затруднительном положении. Он не может обострять войну, склонять ее в пользу Армении, в то же время пытаясь уладить ссору, которая угрожает стабильности его южных границ. Это, как минимум, подтолкнет Азербайджан к постоянной оси с Турцией, которая уже находится в конфликте с Москвой в северной Сирии и в Ливии, - указывает Роджер Бойес. - Возможно, Реджеп Тайип Эрдоган думал, что это будет первый крупный блицкриг дронов; вместо этого его участие, безусловно, гарантирует долгую войну (...)". "Это часть более обширного паралича Владимира Путина. Он окружен конфликтами у своего порога, победить в которых, как кажется, невозможно. Он находит Лукашенко конфузным, и уклонился, по крайней мере, от одной встречи с ним в Москве, но под давлением Минска объявил в российский розыск лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, живущую в изгнании в Литве. Он решил, что если он хочет успокоить западный фронт России, то Лукашенко необходимо поддержать". "В Киргизии популярные антикоррупционные протесты привели к свержению третьего президента с 2005 года. Соседний Китай обихаживает потенциальных новых лидеров обещаниями вакцины против Covid-19. Внезапно, чтобы обезопасить Восток, Путину приходится более активно конкурировать с Китаем за влияние на его собственном заднем дворе". "Интересно, спокойно ли ему спится в Кремле? Технически он может продержаться у власти до 2036 года. Фактически, путь себе прокладывает новое поколение", - обозреватель напоминает про уличные протесты в Хабаровске. Говоря об отравлении российского оппозиционного лидера Алексея Навального, комментатор отмечает, что "одна правдоподобная версия заключается в том, что го отравили, чтобы помешать ему распространять его оригинальные протестные методы в сибирских городах. Если это правда, то это показатель того, насколько окружение Путина не смогло услышать гул недовольства в провинциальных городах со стороны тех, кто разочарован глубокими проблемами, которые были заморожены бывшим шпионом КГБ, который так и не вернулся "с холода". Источник: The Times