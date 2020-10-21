Трамп, Байден и "чертовы немцы"

"Германо-американские отношения находятся на низшей точке со времен Второй мировой войны. Обвинять в этом трансатлантическом расколе Дональда Трампа - заманчиво, но и победа на выборах Джо Байдена вряд ли что-то изменит", - пишет немецкое издание Die Welt.

"(...) Будучи недовольным отказом Берлина вооружать Украину в конфликте с Россией, Джон Маккейн сказал в 2015 году, что курс Ангелы Меркель напоминает ему "политику 1930-х годов" - это был намек на неудачную стратегию Великобритании по умиротворению Гитлера, - повествует журналист Мэтью Карничниг. - Маккейн, который и в преклонном возрасте разговаривал, как военный летчик, лукаво улыбнулся. "Эти чертовы немцы, - посмеялся он. - Что еще тут скажешь?".

"Если бы Маккейн еще был жив, он, несомненно, мог бы многое сказать о внешнеполитическом курсе правительства Меркель в последние годы. После смерти Маккейна в 2018 году Германия отказывалась поддерживать США практически на всех важных внешнеполитических фронтах - будь то Китай, Россия, Иран, Израиль или Ближний Восток. Берлин по-прежнему платит НАТО недостаточно взносов, а практика закупок министерства обороны похожа на комедию: недавно ему пришлось отказаться от заказа новых стандартных штурмовых винтовок из-за патентного спора", - отмечает автор статьи.

"Маккейн также, вероятно, указал бы на то, что разногласия начались еще до Трампа и что нужно задать себе более принципиальный вопрос: на чьей стороне вообще находится Германия? По обе стороны Атлантического океана более никто не пытается скрывать глубокие разногласия в отношениях. Недавно я спросил главу партии СвДП Кристиана Линднера о его ожиданиях относительно германо-американского партнерства, - пишет Карничниг. - Его ответ: "Какое еще трансатлантическое партнерство вы имеете в виду?".

"В Берлине надеются, что германо-американские отношения каким-то образом восстановятся, как только Джо Байден - который на протяжении десятилетий был близким другом Маккейна - победит на президентских выборах. Однако это самообман. И важной причиной того, почему дороги назад нет, является Китай".

"В Вашингтоне это одна из немногих сфер, относительно которой, несмотря на политический раскол, наблюдается межпартийный консенсус. "Так как внешняя политика США все больше концентрируется на стратегической конкуренции с Китаем и ставит отношения с давними союзниками ниже этого более важного приоритета, Европе предстоит принимать сложные решения - кто бы ни был президентом", - сказал недавно Ханс Кунднани из аналитического центра Chatham House".

"То, что трансатлантические часы невозможно повернуть вспять, объясняется просто: спустя 30 лет после окончания холодной войны все сложнее объяснить американцам, зачем вообще нужно быть активными в Европе", - отмечает издание.

"В частности, это касается военного присутствия американцев в Германии, которая на протяжении десятилетий является центром американской активности. (...) Почему США должны по-прежнему нести основную финансовую нагрузку за защиту самой богатой страны Европы? Ответить на этот вопрос еще сложнее, если принять во внимание активность Германии в России, например, в вопросах проекта "Северный поток-2", который продолжается, несмотря на громкие возражения США и других союзников", - подчеркивает Карничниг.

Остановка проекта в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального вызовет "вопли триумфа" в администрации Трампа, заявил в прошлом месяце председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. "Другими словами, для Германии оказалось важнее сдержать свое слово перед Россией, чем дать Трампу видимость победы - особенно после продолжавшихся месяцами угроз из Вашингтона ввести санкции против каждого, кто связан с проектом. При этом не играет роли, что США являются ближайшим союзником Берлина, а войска и ядерное оружие размещены в Германии, чтобы защищать ее именно от России", - указывает издание.

"Некоторые наблюдатели придерживаются мнения, что лучшим способом для шага вперед является реорганизация НАТО, при которой нагрузка будет больше смещена на Европу. (...) "Нужно попрощаться с представлением, что это своего рода отношения, основанные на протекторате...Оно раздражает обе стороны, - говорит Дэн Хэмилтон, известный американский специалист по вопросам трансатлантических отношений. (...) - Оно дает американцам эту патерналистскую позицию по отношению к европейцам, что означает, что у европейцев нет необходимости принимать много мер".

"Восприятие США в германском обществе редко было настолько плохим, - продолжает издание. - Лишь 26% немцев придерживаются "позитивного" мнения о США, показало опубликованное в прошлом месяце исследование центра Pew. (...) Аналогично мало немцев (27%) считают США важнейшим военным союзником страны, показало исследование Мюнхенской конференции по безопасности".

"При исключительно объективной оценке такие результаты поражают. Нравится это немцам или нет, но зависимость страны от США в вопросах собственной безопасности абсолютна во всех смыслах. Даже если США осуществят вывод войск, в Германии их все равно будет больше, чем почти в любой другой стране мира".

"Большинство журналистов связывают отрицательное представление немцев о США с глубокой неприязнью к Трампу. Но это лишь часть правды, - полагает автор статьи. - (...) Недавние коренные общественные изменения в США убедили даже многих хорошо образованных немцев в том, что страна, на которую они некогда смотрели с восхищением, уже давно не является примером для подражания - прежде всего в том, что касается демократии. (...) В немецких СМИ царит представление, что Америка - это в высшей степени неисправное, расистское, полудемократическое государство вооруженных религиозных фанатиков. (...) У американца порой может сложиться впечатление, что немцы хотели бы, чтобы Трамп был снова избран президентом, чтобы потом заявлять: "Я же говорил". Исходит ли это злорадство от сохраняющегося чувства культурного превосходства страны или унижения от того, что США победили ее в двух мировых войнах, или от комбинации и того, и другого, можно лишь предполагать. "Наша дружба с Америкой никогда не была по-настоящему искренней", - признался мне недавно один известный проамериканский представитель христианских демократов Меркель за кружкой пива".

"(...) Сегодняшнее настроение основывается на глубоких политических разногласиях, которые будет сложно игнорировать независимо от того, кто будет сидеть в Белом доме. Так же, как и в случае с Россией, Берлин медлит с принятием мер против Китая, чтобы не поставить под угрозу экономические отношения с важным торговым партнером".

(...)

"Стратегов в Берлине также беспокоит то, что Германия практически не готовится к случаю, когда Трамп удивит всех и сможет снова стать президентом. (...) Максимилиан Терхалле, немецкий аналитик и ученый, говорит, что Германия рефлексивно повернется к Парижу и примет французскую идею о европейской "стратегической автономии" и архитектуре безопасности "от Лиссабона до Урала".

"Это повлечет за собой дальнейшее сближение (то есть уступки) с Россией, против которого отчаянно выступают Польша и Прибалтика. Европа может оказаться расколотой в вопросах безопасности, так как некоторые страны в спешном порядке будут заключать двусторонние соглашения с США. Однако будет один явный победитель, - пишет Die Welt. - "Мантра Путина о том, что конец холодной войны - это не окончательный приговор истории, может подтвердиться", - говорит Терхалле".