Ключ к восстановлению потери обоняния? Ученые разрабатывают имплант, стимулирующий мозг при выявлении запахов

"Независимо от того, потерял ли человек обоняние из-за Covid, черепно-мозговой травмы или инвазивной хирургии, ученые надеются, что вскоре у них появится способ это исправить. Они разрабатывают имплант, похожий на тот, что в настоящее время используется для улучшения слуха - он стимулирует мозг, когда обнаруживает запахи, и возвращает человеку способность обоняния", - передает Daily Mail.

"На данный момент существует только прототип, но в случае успеха этот прорыв может дать надежду миллионам человек, поскольку, по оценкам, до 5% людей во всем мире страдают от аносмии, этого изнурительного состояния", - говорится в статье.

"Ученые из Университета Содружества Вирджинии (VCU) в настоящее время работают над революционным устройством, в котором за основу взят кохлеарный имплант, используемый для улучшения слуха. Потеря обоняния, известная как аносмия, возникает, когда нервы в обонятельной луковице повреждены, что означает, что они больше не передают информацию о запахе в мозг. В течение многих лет нейрофизиологи видели проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, теряющие чувство вкуса и запаха из-за сложности системы обонятельного нерва. В надежде предложить решение Ричард Костанцо, профессор-нейрофизиолог, и его коллеги работали в лаборатории исследования запаха и вкуса VCU над разработкой прототипа устройства, которое могло бы восстановить поврежденные обонятельные функции", - говорится в статье.

"Последние два-три десятилетия я искал способ восстановить обоняние, - рассказал профессор Костанцо. - Пять-десять лет назад у меня возникла идея, что мы можем обойти повреждение обонятельного нерва, чтобы восстановить восприятие запаха - как в кохлеарном импланте, который стимулирует части мозга (...)".

"После того, как профессор Костанцо и его коллега, хирург по кохлеарной имплантации д-р Даниэль Коэльо, познакомились с богатым донором, это привело к созданию компании Sensory Restoration Technologies. Донором выступил Скотт Мурхед, который получил черепно-мозговую травму и у которого развилась аносмия в результате несчастного случая, связанного с катанием на скейтборде", - говорится в публикации.

(...) В итоге ученые создали Olfactory Implant System (OIS) - прототип устройства для стимуляции мозга, предназначенного для восстановления обоняния человека. "Мы запатентовали идею о том, как создать ряд сенсоров, которые будут формировать "отпечатки" запахов - чтобы компьютер имел определенный код для каждого запаха. И вы бы обучили это устройство, работая с различными запахами, чтобы получить уникальные отпечатки этих запахов", - пояснил Констанцо.

"Никто не знает, где в мозгу хранятся ощущения запаха банана или яблока, и, возможно, они даже находятся не в одном месте. Но с кохлеарными имплантами, когда они вставляются для получения различных звуков и частот для воспроизведения речи, мы можем индивидуально запрограммировать их для каждого пациента", - указал профессор Костанцо.

"Итак, мы задумали реализовать тот же подход для обонятельного имплантата, чтобы внедрить электроны в определенные области мозга, и, спросив пациента, как пахнут разные вещи, мы можем запрограммировать его, чтобы он соответствовал цифровому отпечатку".

"Чтобы выяснить, где в мозгу следует разместить имплант, исследователи подключились к круглосуточному наблюдательному исследованию пациентов с эпилепсией, стимулируя пациентов разными запахами во время наблюдения. Таким образом они смогли определить, какая часть мозга стимулируется запахами. "На основе этого исследования мы разработаем электроды, которые будут вживлены в определенные области мозга для их стимуляции, а затем мы сможем подключить их к нашему компьютеру, чтобы восстановить обоняние", - сообщают ученые.

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"Профессор Костанцо объяснил, что происходит при повреждении системы обонятельного нерва. "Нервы идут прямо в мозг, и когда они повреждаются, мозг пытается защитить себя, провоцируя создание рубцов для защиты поврежденной ткани, что затем препятствует возврату регенерировавших нервов обратно в мозг. Мы пока не можем восстановить нервы, но если мы сможем составить карту областей мозга, мы сможем оптимально создать восприятие запаха", - указал он. (...)